黃偉哲身邊兩大將　林依婷及朱正軒永康兵仔市合體造勢

▲林依婷及朱正軒，31日上午7時30分前往永康兵仔市掃街拜票，兩人相互拉抬通過初選，並攜手贏下年底大選，在市議會共同為市民打拼。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

曾是台南市長黃偉哲身旁的兩員大將，林依婷及朱正軒，此次分別投入台南市南、安平區及永康區民進黨市議員初選，兩人離開市府後首次合體催支持度，於31日上午7時30分前往永康兵仔市掃街拜票，兩人相互拉抬通過初選，並攜手贏下年底大選，在市議會共同為市民打拼。

永康區市議員參選人朱正軒表示，林依婷自英國新堡大學畢業後，便返國加入黃偉哲市長競選團隊成為同事，當時林依婷初出茅廬就積極任事，各方面的學習成長非常快速，在市府服務階段從安排市長行程起手，接著轉戰主持每日一集、共計180集的「市政三分鐘」影片宣傳大台南，接觸各個局處、跑遍台南37個行政區，之後更擔任市府副發言人，展現公共關係處理能力。

此外，去年底，林依婷為參選市議員辭去市府職務，展現超強活力經營基層，不論空戰或陸戰都有強勁表現，可以說是最強新人，就連其他黨也敬而遠之，不願貿然在選區提名人選與林依婷對撞。

南、安平區市議員參選人林依婷表示，自返國後加入黃偉哲市長競選團隊，當時朱正軒在政治崗位耕耘已久；因此，不論公共政策及政治議題都曾向他請益。在市長競選時共有5位對手輪番交鋒，不論是政策題或政治題，朱正軒都扮演市長文膽，在每天的晨會討論後立即著手因應。

林依婷指出，黃偉哲市長選前一百天的政見早安圖、每週兩次的政見記者會，大多出自朱正軒之手，並備有內參版本政見白皮書，作為競選團隊擇定政見早安圖與記者會的素材庫，包含登記參選的競選政見，也是朱正軒受命匯集各領域顧問團意見後編寫而成，藉此能夠看出朱正軒對市政議題的熟稔以及系統性彙整資訊的能力，確實是成大政治系、成大政經所科班出身的專業幕僚。

林依婷說，朱正軒於成大求學時就加入林宜瑾服務團隊，之後被黃偉哲市長借將支援選戰及市政推動，從基層站起深耕10年，不僅經歷豐富，對於市民請託也總是保持熱忱全力以赴。這樣會做事、肯做事的新人，如果能夠在鄉親栽培下前進議會，絕對是永康鄉親的福氣，也是台南市議會為民喉舌站在第一線的最強戰力，目前最重要就是讓朱正軒通過初選，拜託永康區的市民朋友，電話民調「唯一支持朱正軒」，讓他有機會於市議會共同為市民打拼。