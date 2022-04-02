美國出手了！嚴防俄軍猛攻烏東　擬轉交「蘇聯製坦克」給烏克蘭

▲美國將為烏克蘭提供前蘇聯製的坦克。（圖／路透）

記者葉睿涵／編譯

美國官員透露，為了加強烏克蘭在東部頓巴斯地區的防禦，拜登政府近期將與盟國合作，應烏克蘭總統澤倫斯基的要求，把前蘇聯製造的坦克轉交烏克蘭，並指導烏克蘭軍隊相關坦克的使用方法。這是美國在烏俄戰爭爆發後，首度同意擔任中間人，協助轉交坦克給烏克蘭。

據《紐約時報》報導，這位不具名的官員在4月1日表示，轉交行動將在近期內展開，不過美方拒絕透露他們將實際轉交多少輛坦克給烏克蘭，或是這些坦克分別由哪些國家所提供的相關資訊。官員僅指出，這批戰車將讓烏克蘭得以在頓巴斯地區（Donbass）對俄軍進行遠程砲擊。

隨著新坦克運抵烏克蘭，也就意味著烏俄戰爭將邁入下個階段。在過去5週內，俄羅斯在陸路的攻勢陷入停滯狀態，因此俄軍改採空襲行動，對烏克蘭城市發動襲擊。不過俄國官員早前表明，俄軍將把攻勢聚焦於東部，嚇得澤倫斯基急向北約喊話，要求北約盡快提供坦克和戰機。

自俄羅斯攻打烏克蘭以來，拜登政府對烏提供的防禦性武器就一直偏向於較小型的人員攜帶式武器，因此澤倫斯基不斷抨擊西方國家為烏軍援的速度太慢，且在武器轉交一事上「互踢皮球」。

他怒批，「我不清楚為什麼西方國家至今不願意為我們提供坦克。那些為如何移交數十架戰機和坦克思考31天的人，如果有馬力波（Mariupol）守軍1%的勇氣就好了。」報導稱，隨著烏俄戰事的延燒，美國對烏克蘭提供的防禦性武器，定義也變得愈發寬鬆。