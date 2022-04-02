拜登脫口「這句話」恐成普丁助攻！　讓他更穩坐總統大位

▲匿名官員曾爆料，拜登稱普丁不該繼續掌權的內容，並不在事前擬好的講稿中。（圖／路透）

記者張寧倢／編譯

美國總統拜登上周在波蘭演講時爆出一句「不能讓普丁繼續掌權」，引發全球極大關注。曾在美國中情局（CIA）任職34年的資深情報專家倫登（Douglas London）分析，美方這類的公開表態反而會讓普丁更加穩坐權力中心，因為任何主張普丁應該下台的俄羅斯人將會被冠上「美國走狗」的罵名。

▲俄羅斯總統普丁透過修憲，讓自己最多可以掌權至2036年。（圖／路透）

CIA退休官員、華府智庫「中東研究所」研究員倫登在CNN撰文指出，拜登所說的「看在上帝的份上，這個人不能繼續掌權」，顯然是無意間脫口而出，連白宮官員也迅速澄清，他指的不是政權更迭，而是要阻止俄羅斯總統普丁在該地區的行為。不過，倫登表示，若目的真是如此，那拜登的言論毫無幫助，而若美國是想徹底罷免普丁，這句話反而會使得美國與其盟友更難達成目標。

▲美國專家認為，拜登的說法可能讓想反抗普丁的俄羅斯人更加卻步。（圖／達志影像／美聯社）

倫登解釋，要挑戰甚至推翻普丁權力，比起一般俄羅斯大眾，具頂尖政經地位的菁英、寡頭反而更有希望，在普丁統治下獲利的這一群人都是機會主義者，基於共同利益而結盟，必要時甚至甘願「斷尾求生」放棄部分成員，最受普丁提拔的不是道德崇高或功績輝煌的人，而是最忠誠、能無情地執行他命令的人才會被賦予權力和財富，普丁透過菁英網絡將觸手延伸到俄國社會、企業的各個關鍵領領域。

倫登說，那些可能考慮阻止戰事或推翻普丁的俄羅斯官員們最不需要的幫助，就是美國總統拜登的公開鼓舞，他們原本可以說這樣做是為了防止普丁做出錯誤決策造成嚴重後果，但當拜登說出這句話之後，任何主張讓普丁下台的人都將背負著「美國和北約的走狗」的罵名。

倫登表示，在蘇聯歷史上，即使是表面上大權在握、不容置喙的領導人，也會有一個提供諮詢、執行政策的政治局，然而，當領導人受到挑戰時，他們將關起門來協商以達成共識，單獨行動的人通常就沒這麼好運了，「俄羅斯政治就是陰謀與共識的事業。」

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