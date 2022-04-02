澤倫斯基：俄軍撤離狂埋地雷「屍體也不放過」　正準備進攻烏東

▲在烏克蘭基輔伊爾平（Irpin），可見平民遺體陳屍街道。（示意圖／路透）

記者詹雅婷／綜合報導

俄羅斯軍隊外傳已撤出烏克蘭首都基輔及北部城市切爾尼戈夫。然而烏克蘭總統澤倫斯基2日指控，俄軍一邊撤離、一邊埋下大量地雷，試圖在基輔城外製造一場徹底的災難，埋藏地雷的地點除了民宅周邊，死者遺體也不放過；此外，俄軍正準備朝烏克蘭東部頓巴斯地區發動進攻。

綜合美聯社、紐約時報報導，烏克蘭軍方宣稱奪回基輔及切爾尼戈夫地區的29個據點，俄軍持續撤走基輔周邊部分地面部隊。但澤倫斯基2日透過影片指控，「他們（俄軍）在整片土地上埋下地雷，包括民宅、設備用品，甚至連被殺害的人遺體上也埋地雷。」

澤倫斯基也警告，儘管俄軍如今緩慢撤離烏克蘭北部，但烏克蘭東部局勢仍然相當艱難，眼前還有場硬仗要打，如今俄軍正在進行重新部署並針對頓巴斯地區及第二大城哈爾科夫發動新一波襲擊做準備，烏方正準備更積極的防禦應對措施。

CNN指出，俄羅斯現階段的行動似乎是準備對頓巴斯地區加大進攻力道，包括被圍困已久的南部港口城市馬力波（Mariupol）。

澤倫斯基透露，在他與法國總統馬克宏的談話提及馬力波人道主義局勢，「歐洲無權對馬力波所發生的事情保持沉默，全世界都必須對這場人道主義災難做出回應。」他透露，1日總計有超過3000人成功撤離馬力波。

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