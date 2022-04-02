陸學者：俄烏衝突可視為台海危機預演　中國能從中學到很多東西

▲中國人民大學國際關係學院教授金燦榮。（圖／CFP）



記者蔡紹堅／綜合報導

俄烏戰事持續，中國人民大學國際關係學院教授金燦榮表示，從技術層面來看，烏克蘭問題可以看作是台海危機的一次預演，「這是一次很好的學習機會，中國可以從中學到很多東西，比如軍事上該怎麼打，政治上可能會遇到什麼壓力、這些壓力怎麼化解，等等。」

金燦榮在接受《觀察者網》採訪時提到，在法理層面，台灣問題和烏克蘭問題的性質肯定是不一樣的，「台灣是中國的一部分，但凡跟中國建交的國家都承認『一個中國』原則；而烏克蘭是冷戰結束以後從蘇聯獨立出來的國家，這一點也獲得包括中國在內的聯合國成員國的承認。」

金燦榮指出，政治態度也不一樣，中國對於解決台灣問題雖然仍主張「和平統一、一國兩制」，但從未承諾放棄使用武力。

金燦榮認為，從技術層面來看，烏克蘭問題確實可以看作是台海危機的一次預演，「這是一次很好的學習機會，中國可以從中學到很多東西，比如軍事上該怎麼打，政治上可能會遇到什麼壓力、這些壓力怎麼化解，等等。」

金燦榮說，對於這次衝突，各方吸取經驗的點不一樣，比如台灣方面，他相信這事對台灣當局是有震撼的，不過從目前的表態來看，好像並沒有從正確的方向去解讀，「比如，他們拼命說台灣的軍事力量比烏克蘭強，不斷安慰自己『對美國來講，台灣的戰略價值比烏克蘭的大』，這種認知是很危險的。」

金燦榮還說，另一個危險是，不排除有部分「台獨」分子和美國右翼主動挑起台海危機的可能，「因為他們也知道，從發展的角度來看，時間對大陸是有利的，他們可能不想再按照大陸的節奏走，以為大陸還沒準備好，要提前鬧事。這對我們的工作提出了更高的要求，我們要加強軍事準備，以隨時粉碎他們的圖謀。」

金燦榮並強調，雖然中國今年的軍費比去年漲了7.1%，但總體而言仍然偏低，未占到GDP的2%，考慮到現在危險變大，迅速把軍費漲到GDP的2%是非常有必要的，「不能低估「台獨」份子和美國右翼份子的冒險性。」