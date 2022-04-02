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大陸 大陸焦點 特派現場

上海買菜難！奢侈品店卻送「精美蔬果」維繫VIP　網怒：旱的旱死

▲▼上海實施「半封城」，街道上空蕩蕩。（圖／達志影像／美聯社）

▲上海實施「半封城」，街道上空蕩蕩。（圖／達志影像／美聯社）

記者蔡儀潔／綜合報導

上海疫情嚴重實施「半封城」，如何買到生鮮食物成了老百姓的大難題，更有人調侃現在是「家『蔬』抵萬金」。然而，近日有網友爆料，Gucci、Cartier等奢侈品牌大量採購果蔬等物資，並用精美包裝打包維繫客戶，引發熱議。

▲▼ 上海奢侈品送菜 。（圖／翻攝自星視頻）

▲奢侈品送菜給客戶 。（圖／翻攝自星視頻）

據《星視頻》報導，由於疫情爆發，上海出現蔬菜短缺的情況，很多人都在為如何搶到蔬菜而犯愁。然而有網友爆料稱，上海一些奢侈品店鋪大量採購果蔬等物資，還細心地用精美包裝打包回饋客戶。

▲▼ 上海奢侈品送菜 。（圖／翻攝自星視頻）

▲LV送上精美點心和卡片。（圖／翻攝自星視頻）

有網友PO出知名奢侈品牌Louis Vuitton、Cartier等，給大客戶送來了精緻的點心，還附上深情卡片。也有品牌送來經典本幫菜，菜品包括迷迭香脆皮牛肋、蔥油嫩蠶豆、油燜筍、菜包獅子頭、揚州炒飯等。

對於網友爆料，中國古馳（Gucci）官方客服表示，網傳內容屬實，店員會收到來自上級的客戶名單，他們會聯繫名單上的客戶，但不是以客戶消費金額來劃分服務的人群。

▼ 卡地亞送上的食物包裝高級。（圖／翻攝自星視頻）

▲▼ 上海奢侈品送菜 。（圖／翻攝自星視頻）

與此同時，大多廣大老百姓正接受居家隔離，因為出行受限，買菜得用各種軟體搶，還經常會搶不到。許多年紀大的老人因不會使用智慧型手機，更沒辦法出去買菜，只能在家靠吃清水掛麵度日。

奢侈品送大餐的事情爆出後，在網路上引發熱議，不少人怒批「朱門酒肉臭，路有凍死骨」、「旱的旱死 澇的澇死」、「之前看新聞獨居老人隔離在家被餓死都無人問津。現在看到這個視頻有點諷刺了」、「其實貧富差距大家都懂，但是在這種大部分普通人都很困難的時候還是默默享受自己的優待吧，這樣秀出來真的太刺眼了」。

不過也有人持不同意見，「人家有這個能力去維護客戶為什麼不呢……」、「人家不偷不搶，正常銷售渠道 怎麼了？」、「VIP們早就逃出上海了」、「就算不給菜每年也要給禮物呀……維繫客戶而已……」。

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