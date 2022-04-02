陸增本土9875例再創新高　疫苗已接種32億劑「費用達5410億」

▲上海半封城。（圖／路透社）

記者蔡儀潔／綜合報導

Omicron變種株在中國大陸持續蔓延，1日新增本土9875例感染個案，再創新高，分別是本土確診2086例和本土無症狀7789例。重災區上海1日新增本土感染個案6311例，佔全大陸近64%。大陸國家醫保局指出，目前已接種32億劑次新冠疫苗，費用為1200餘億元（人民幣，下同，約新台幣5410億元）。

據大陸國家衛健委通報，1日新增2129例確診，本土確診佔2086例，分別是吉林1730例，其中長春市1544例、吉林市178例、四平市6例、白城市2例；上海260例，其中浦東新區79例、閔行區56例、徐匯區35例、松江區19例、普陀區12例、靜安區11例、楊浦區11例、寶山區10例、嘉定區10例、黃浦區8例、虹口區3例、金山區3例、奉賢區2例、崇明區1例；黑龍江21例；浙江14例；福建13例；江蘇12例；山東8例；海南8例；遼寧4例；江西3例；湖南3例；河北2例；四川2例；青海2例；天津1例；安徽1例；河南1例；雲南1例。

確診個案當中，包含44例由無症狀感染者轉為確診病例，分別是吉林20例、福建10例、山東4例、浙江3例、上海2例、天津1例、江蘇1例、海南1例、四川1例、雲南1例。無新增死亡病例。無新增疑似病例。

▲上海實施「半封城」，街道上空蕩蕩。（圖／達志影像／美聯社）

無症狀患者方面，1日新增7869例，本土無症狀佔7789例，分別是上海6051例，其中浦東新區2518例、閔行區972例、徐匯區594例、松江區488例、黃浦區242例、普陀區236例、嘉定區191例、靜安區178例、奉賢區160例、楊浦區124例、青浦區87例、崇明區83例、虹口區57例、金山區47例、長寧區38例、寶山區36例；吉林1244例；福建68例；河北66例；安徽55例；江蘇54例；遼寧52例；江西41例；黑龍江29例；山東27例；廣東22例；河南17例；浙江14例；湖北11例；甘肅9例；新疆9例；廣西6例；海南6例；雲南6例；重慶2例。

無症狀患者中，當日轉為確診病例66例，其中境外輸入22例；當日解除醫學觀察2973例，其中境外輸入122例；尚在醫學觀察的無症狀感染者63886例，其中境外輸入1118例。

▲大陸國產滅活疫苗。（圖／CFP）

據《央視新聞》今日報導，大陸國家醫保局指出，目前，大陸已經接種32億劑次疫苗，疫苗費用1200餘億元，由醫保基金和財政共同分擔，疫苗支出費用在醫保基金可承受範圍內。

大陸醫保局表示，正是因為疫苗接種資金等各方面保障到位，在世界人口大國中，大陸的接種速度最快，覆蓋面最廣，下一步將結合疫情防控需要，繼續做好相應的費用保障工作，服務疫情防控大局。