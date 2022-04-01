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新竹縣+1！泰移工居隔中「咳嗽、喉嚨痛」確診　印度女返國前陰轉陽

▲印度女返國前陰轉陽！　竹縣本土+1、泰籍移工居隔中確診。（圖／新竹縣府提供）
▲新竹縣今日再增加1例本土確診、1例境外案例。（圖／新竹縣府提供，下同）

記者陳凱力／新竹報導

中央今(1日)公布新竹縣新增1例新冠肺炎本土確診案例、1例境外案例，案23644為大潭電廠新豐宿舍群聚已居隔中的50歲男性泰國籍移工，由陰轉陽。境外案例案23670為30多歲印度籍女子，CT值32.3，無症狀，已完成2劑疫苗接種，2/23入境，昨準備返國前自費PCR採檢確診。因應確診足跡及明起連假，衛生局緊急安排今晚及明早兩場免費社區篩檢。

新竹縣衛生局說明，案23644為大潭電廠新豐宿舍群聚案中，已居家隔離中的泰國籍移工，已完成3劑BNT，3/30咳嗽、喉嚨痛，昨採檢轉為陽性確診。新豐移工宿舍群聚案住宿員工累計有52人確診(泰國籍49人、本國籍3人)，非住宿員工3人及其同住家人4人確診，全案累計59人確診。

▲印度女返國前陰轉陽！　竹縣本土+1、泰籍移工居隔中確診。（圖／新竹縣府提供）

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▲▼案23644為大潭電廠新豐宿舍群聚案中，已居家隔離中的泰國籍移工，已完成3劑BNT，3/30咳嗽、喉嚨痛，昨採檢轉為陽性確診。

▲印度女返國前陰轉陽！　竹縣本土+1、泰籍移工居隔中確診。（圖／新竹縣府提供）

境外案23670為30多歲印度籍女性，CT值32.3、無症狀，已完成2劑疫苗接種，2/23入境，3/8檢疫期滿前經6次(2次PCR、4次快篩)採檢均為陰性，昨準備返回印度前自費PCR採檢陽性確診。衛生局通知初步疫調，針對竹縣3處足跡環境消毒並匡列採檢約50人。

另外，新北市確診案23508曾到新竹縣寶山鄉打高爾夫球，有3處足跡(寶山鄉1處、關西鎮2處)，均已通報清潔人員完成環境消毒，初步疫調匡列約28人安排採檢中。

昨新北市確診者案23395曾至關西營區，經疫調匡列採檢共72人，其中列居家隔離6人、自主健康管理58人、自我健康監測8人，採檢結果均陰性。

新竹縣連續5天(3/27至3/31)辦理8場社區PCR免費採檢，累計採檢1075人，其中1074人陰性，1人陽性(個案為桃園市觀音鄉大潭電廠員工，3/28已轉報桃園市)。

明起四天連假，因應確診足跡，衛生局緊急協調兩場社區篩檢，分別為4/1(五)下午6時至9時於大安醫院急診室，和4/2(六)上午9時至12時於中國醫藥大學新竹附醫急診室，呼籲有足跡重疊民眾來免費篩檢。

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