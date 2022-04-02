舞蹈老師傳播鏈定序出爐！與大潭電廠相同　地緣關係恐還有隱藏個案

▲▼中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中。（圖／指揮中心提供）

許敏溶／台北報導

桃園市某所國小舞蹈老師（案23258）確診，造成多校學生確診，包括宜蘭市的學校也被波及，加上今天（2日）傳出世新大學與東吳大學有學生確診，外界懷疑是否有關，指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞指出，舞蹈老師或舞蹈教室的基因定序出來，跟大潭電廠、新竹縣桃園某職場序列是完全相同，只能說桃竹可能有些和地緣相關卻還沒被發現的個案，導致序列傳播過去，但先後順序並不確定。

本土疫情持續升溫，今天本土大增160例確診個案，再創今年新高，而根據教育部統計，截昨天（1日）下午3時為止，全台共有10縣市、49所園校因為有師生確診，採取全校或部分班級停課。

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由於今天世新、東吳又傳出學生確診，而日前宜蘭市喜姆比舞蹈教室傳出傳播鍊擴散，波及多校學生確診，截至今日累計有羅東國中、凱旋國小、新生國小、光復國小、員山國小等5校因有人確診而停課，媒體很關心是否跟舞蹈老師傳播鍊有關。

指揮中心指揮官陳時中表示，染疫的來源目前還不清楚，有關地方傳播，就是由地方政府開記者會時來說明。

▲中央流行疫情指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞。（圖／指揮中心提供）

不過，羅一鈞則補充說明，舞蹈老師或舞蹈教室的基因定序出來，跟目前大潭電廠、新竹縣與桃園某職場的序列是完全相同，但之間看起來並沒有個案在教室或職場有相關足跡，只能說桃竹可能有些地緣相關而沒被發現的個案，導致序列傳播過去，但哪個先、哪個後並不確定，只能從序列判斷這兩個是有相關的。



另指揮中心今日公布國內新增404例確定病例，分別為160例本土個案及244例境外移入(186例為航班落地採檢陽性)；另確診個案無新增死亡。

指揮中心表示，今日新增之160例本土病例，為83例男性、77例女性，年齡介於未滿5歲至70多歲，發病日介於今(2022)年3月15日至4月1日，其中包含83例為無症狀感染。個案分佈為新北市52例，基隆市37例，桃園市22例，臺北市18例，高雄市9例，宜蘭縣6例，花蓮縣5例，彰化縣3例，新竹縣及新竹市各2例，金門縣、台東縣、台中市及屏東縣各1例。

另外，今日新增224例境外移入，為105例男性、74例女性、65例調查中，年齡介於未滿5歲至90多歲，分別自菲律賓(23例)、越南(15例)、印尼(10例)、韓國(6例)、美國及日本(各5例)、泰國(4例)、馬來西亞(2例)、阿拉伯聯合大公國、葡萄牙、中國、香港、德國、匈牙利、模里西斯、加拿大、挪威、英國、印度、瑞士及波蘭(各1例)移入，另161例調查中。入境日介於今(2022)年2月27日至4月1日。