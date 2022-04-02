4個月1370例確診「重症人數曝光」！　網一看狂喊：還不共存

記者邱晟軒／綜合報導

本土、境外雙創新高！國內今（2日）新增160例本土確診個案、244例境外移入，無確診個案死亡。對於國內疫情現況，陳時中特別強調，自今年1月1日到4月1日止，國內累計1370人確診中「99.7％屬於輕症，重症比例則是0.22％」；對此，不少網友直呼「這樣還不敢共存？」

陳時中今指出，自今年1月1日至4月1日為止，國內共累計1370人染疫，不過這之中有99.7%（1367人）皆屬於輕症或無症狀；中重症部分，陳時中表示目前有3人，60多歲、70歲各一人，另一名80多歲死亡。「整體來說，重症比例是0.22%，相對輕，但還是要提高警覺，趕快打疫苗」。

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▲1/1-4/1本土病例分析。（圖／指揮中心提供）

對此，就有網友在批踢踢八卦版以「輕症99.78％，中重症0.22％」為題發文指出，「疫情指揮中心公布2022/01/01到04/01的病例，共1,370例病例分析，中重症才3人佔了0.22%而已，跟流感相比應該是低了不少，只怕一堆輕症擠醫院讓醫療吃緊而已」。

貼文曝光後，立刻引起許多網友紛紛回應，「這樣還不敢共存？」、「3個中症，怕屁啊！車禍還死比較多」、「可以共存了吧」、「這不就是流感嗎」、「重症比被三寶擊落的機率還低」、「我記得每年車禍死3千多人，新冠呢」、「今年只有三個需要就醫，恐慌成這樣」、「共存了啦，一堆沒症狀的」；然而，也有網友警告，「台灣平常醫院負荷就是國外最吃緊水準了，只要只要稍微多一堆人衝進醫院，絕對爆炸」。

因應本土病例暴增，指揮中心今天下午在防疫記者會上宣布，再強化輕症分流措施，65歲以下生活可自理者，都可送往加強版集中檢疫所或防疫旅館，另要求北北基桃4縣市於3日內開設急性一般病房總數5%作為專責病房。

▼國內醫療量能擴大、分流作為。（圖／指揮中心提供）