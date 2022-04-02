快訊／新北+52「分佈13行政區」　三峽最多達16人

記者呂晏慈／新北報導

中央流行疫情指揮中心2日宣布新增160起本土病例，其中新北市52例佔最多，而這之中包括中和相關案7人、三峽相關案18人。對此，新北市長侯友宜下午舉行記者會進一步說明，在行政區分布方面，三峽區16人、中和區9人、三重區6人、新莊區5人、土城區4人、汐止區2人、新店區2人、板橋區2人、淡水區2人、泰山區1人、樹林區1人、坪林區1人、鶯歌區1人。

▲新北市長侯友宜說明最新疫情狀況。（圖／翻攝直播）

侯友宜2日下午在新北市防疫記者會上表示，新北市確診個案增加52例，新增跟足跡有關的有5人、居家隔離跟自主健康管理間採檢陽性的有40個、陰轉陽的有7個。新增52人中，中和相關案7人、三峽相關案18人、樹林科技廠相關2人、基隆相關案8人、桃園相關案5人、台中婚宴相關案2人、花蓮相關案2人，北市相關案1人。

侯友宜說明，三峽某國小老師因家人傳染確診，該師為科任教師並指導臨近學校運動團隊，目前共3校2師16生確診，共計18人，環保局已完成3校校園清消，3所學校全校停課10天，採線上教學。

侯友宜呼籲，這兩天本土確診個案新北市都是全台最高，由於鄰近基隆、台北市防疫一定是大家一起共同面對，一起把防疫做好，最重要的是面對病毒傳播，現在中央所採取的策略是以開放邊境、兼顧經濟為主，「（居家隔離）少了4天，就一定有一定比例的確診個案到社區」，加上全球疫情嚴峻，很多社區傳播面都因為邊境進到各縣市，呼籲中央一定要訂出清楚的政策方向，說清楚要清零或者與病毒共存，縣市政府才好執行。