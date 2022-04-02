桃園今日+22！18教育單位受影響　市府新增6項校園防疫措施



▲桃園今日新增22例確診，由於校園波及不斷擴大，市府也針對校園頒布6條防疫新措施。（圖／記者沈繼昌翻攝，下同）



記者陳凱力、沈繼昌／綜合報導

中央指揮中心今日公告桃園新增22例本土及52例境外確診，其中本土案例中，有4案大潭電廠相關、10案網拍電商相關、1案舞蹈班相關、2案中原大學相關、1案桃警相關，另3案為新北衍生及1案為基隆衍生相關。

桃園市府也說明今日新增這7個傳播鏈：大潭電廠4位為居隔中確診，分別為中華工程負責排水工區2位，丸紅8、9號機組新增2位，丸紅792位泰籍移工累積有12位確診，其餘移工已在4/1後送至集中簡易所，以確保防疫安全。

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▲▼這一波疫情擴大，已有18所教育機構受到波及。





網購工作室返美新增10人、累積30人，美術老師新增2位，親子課程接觸新增3位，衛理幼兒園新增3位、目前累積5位。

警員陪病採檢確診、二採陰，第二警政大樓擴大篩檢507位接陰性。中原大學日前1980人進行擴大篩檢，新增2人陽性。新北某體育老師延伸案新增3位確診。海洋大學餐敘新增1位，為龍舟協會理事長確診。舞蹈案延伸新增1位，為桃園高中學生，桃高141學生擴大篩檢後為陰性。

▲桃園市長鄭文燦說，多點傳播已經發生，因此針對校園部分進行防疫措施修正。

鄭文燦市長也提到，往後可能無法避免「多點傳播」情況產生，未來面對動態清0需要展現相當韌性，因此不諱言，未來百人以上確診可能會經常發生，請民眾要繼續保持高度防疫。

本次確診延續嚴重波及教育體系，不論是校園、補教還是幼兒園，根據市府統計，目前累積18所教育機構，包含23學生、3位老師等26名確診個案，因此目前桃園市府也針對這一波校園擴大進行政策修正：

1、4/2日起至4/15日校園內除飲水、用餐皆須全程戴口罩。

2、體育、美術、音樂等表演藝術課程恢復戴口罩。

3、4/15前校外教學、畢業旅行、校慶、園遊會、親職教育會等，皆延後至16號以後辦理。

4、室內停止外借，室外可外借，但使用後需進行消毒。

5、減少跨班、跨校活動，倘若無法避免，也需落實防疫規範。

6、用餐需保持環境通風良好、適當距離、不共餐不併桌以及用餐不交談。

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