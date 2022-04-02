記者呂晏慈／台北報導

中央流行疫情指揮中心2日宣布新增160起本土病例，其中新北市52例佔最多。新北市長侯友宜下午舉行記者會向中央喊話說，自居家隔離天數降低為10天後，有一定比例確診個案進入社區，加上全球疫情嚴峻，「到底要病毒共存，或是要清零？」他強調，防疫是中央、地方一起來，盼中央說明防疫策略方向，一起共同面對防疫工作。

▲新北市長侯友宜說明最新疫情狀況。（圖／翻攝直播）

侯友宜2日下午在新北市防疫記者會上表示，新北市確診個案增加52例，新增跟足跡有關的有5人、居家隔離跟自主健康管理間採檢陽性的有40個、陰轉陽的有7個。新增52人中，中和相關案7人、三峽相關案18人、樹林科技廠相關2人、基隆相關案8人、桃園相關案5人、台中婚宴相關案2人、花蓮相關案2人，北市相關案1人。

侯友宜呼籲，這兩天本土確診個案新北市都是全台最高，由於鄰近基隆、台北市防疫一定是大家一起共同面對，一起把防疫做好，最重要的是面對變種病毒傳播，傳播速度快非常非常多。

侯友宜表示，現在中央所採取的策略是以開放邊境、兼顧經濟為主，「（居家隔離）少了4天，就一定有一定百分比的確診個案沒有攔到、到社區」，加上全球疫情嚴峻，很多社區傳播鏈都因為邊境進到各縣市，呼籲中央一定要訂出清楚的政策方向，到底要病毒共存，或是要清零，防疫的方向要很清楚，地方執行單位才好執行。

侯友宜表示，居家隔離、擴大匡列、採檢的作法是完全不一樣的，以現行的作法趕不上整個病毒的速度，所以中央一定要很清楚，到底要採取病毒共存或清零的方向，大家防疫策略一致，「防疫一定是中央、地方一起來，讓我們一起共同面對這次病毒」。

此外，侯友宜舉例說，今天三峽相關案例增加至18人，每一個都是輕症，現在邊境已經開放了，跟去年的狀況完全不一樣，「中央一定要說清楚，到底是要與病毒共存，或是要清零？」他說，現在新北市政府都是依照去年的方式進行居家採檢、匡列，現階段要清零是不可能的，因為飛機一開放，要清零就不可能，呼籲中央訂出一定的方向，讓地方全力以赴。

媒體追問，侯友宜自己本身支持清零，或者與病毒共存？新北市副市長劉和然代為回答說，中央疫情指揮中心指揮官陳時中擁有決策權，這個決策權是法律給予的，例如居家隔離到底要怎麼進行，只有防疫指揮官最清楚要怎麼做，此外，現在疫情是「全島幾乎全部都是多點開花」，身為地方政府不應該幫中央做決策，而是看全國疫情狀況，否則是踰越了權限。

劉和然也說，實際上，侯友宜在兩個多禮拜前就注意到這個問題，請相關部門盤點新北市所有醫療量能，現在新北市已經準備1308間防疫旅館、1508間病房、5000多台血氧機，新北市一直在做準備，但是希望尊重中央的，還是不要逾越。