台鐵左營=楠梓恢復雙向通車　台南高鐵站周邊重要路口南警加強交通疏導

▲台南市警歸仁分局動員警力15名，義交5名，調派至台南高鐵站周邊重要路口加強交通疏導。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

東南水泥廠委外包商在進行拆除水泥塔時，操作不慎造成高塔倒塌，導致高雄下午3時39分許以後，多處變電所電壓驟降、高鐵列車列車因此停駛等狀況，台鐵配合台電搶修，新左營=楠梓間晚上8時51分通電，恢復雙線通車，台南市警方調派20名警民力，在台南高鐵站周邊重要路口南警加強交通疏導。

台鐵配合台電搶修，新左營=楠梓間斷電封鎖營運中斷，已於1日晚上8時51分通電，恢復雙線通車，這次電風波，計影響30列次1972分、旅客約11200人。

台南市警歸仁分局動員警力15名，義交5名，調派至台南高鐵站周邊重要路口加強交通疏導。協調交通局將歸仁大道（高鐵站4號門前）綠燈號誌秒數放長，疏導接送乘客之車流。

台南市政指出，1日下午3時39分，高鐵鄰近左營站發生施工事故，造成雙向無法正常運轉，僅能由南港站行駛至台南站。市府成立緊急應變小組，與高鐵及台鐵聯繫後，市警局歸仁分局趕赴現場指揮車流，保大及交通大隊支援周邊交通疏導，並派遣線上警力加強高鐵站、台鐵中洲站、中正南路沿線巡視，視各路口狀況調整崗位，共派遣88人次警力，陸續排除3起因交通事故造成的壅塞。

市警局及至深夜10時指出，目前警力部署以維護高鐵站周遭交通安全，以及疏導接駁車進出順暢為主。交通局協同高鐵公司支援接駁旅客，及至晚上共增援至90部專車，並依據現場警力建議，將歸仁大道（高鐵站4號門前）綠燈號誌秒數放長，疏導接送乘客之車流。

對於南下的旅客，從台南高鐵站接送旅客至高雄新左營站，接駁車行駛路線：「台南高鐵站-中正南路-台86線-國1南下-高雄高鐵站」。從高雄北上的旅客，則疏導搭乘台鐵到台南沙崙站再轉乘高鐵。部分旅客可能會在中洲站轉乘接駁車，呼籲請依序排隊，現場已增派警力協助接駁車進出。

據了解，1日深夜10時20分，高鐵站周邊道路狀況如下：一、外圍主要道路：1、台86大潭交流道周邊車流順暢。2、台86車側道路(台86上崙交流道至歸仁交流道)車流順暢。3、中正南路車流尚順暢。4、台39車流較多，路口稍有延滯，但無嚴重回堵情形。

二、高鐵站區主要幹道周邊：1、高鐵大道車流順暢。2、歸仁八路車流尚順暢。3、歸仁十路車流較多，路口稍有延滯。4、歸仁大道車流較多，路口稍有延滯，但無嚴重回堵情形。5、高鐵下客區車流較多。6、武當路車流較多，路口稍有延遲。