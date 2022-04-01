有性侵前科被嘲笑...持石塊砸死對方　假釋犯逃死獲判無期

▲桃園市王姓男子去年7月間與越南籍女移工外出永安漁港遊玩，不滿越女嘲笑其性侵前科，暴怒下持石塊砸死重擊頭部致死，圖為案發現場。（資料照／記者沈繼昌翻攝）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市新屋區後湖溪出海口防風林去年7月發生越南籍女移工慘死案，檢警查獲王姓男子涉案，假釋中的王男落網後，辯稱不滿越女嘲笑他有性侵前科，才暴怒持石塊猛砸其頭部多次，導致大量出血慘死現場；桃園地院1日下午宣判，王男涉殺人罪，判處無期徒刑，褫奪公權終身，本案還可上訴。

檢警調查，50歲的王姓男子因性侵案仍假釋中，去年7月23日上午10時30分許，王男與29歲的越籍女移工在新屋區永安漁港附近防風林遊玩時，因故發生爭執，越女提及王男的妨害性自主前科，王男因而心生不滿，將越女推倒在地並予以壓制，時起附近石塊，猛力向越女頭臉部猛砸數下，直至越女失去知覺才停止。

▲涉嫌持石塊砸死越南籍逃逸吳姓女移工命案，楊梅警方在現場蒐證。（資料照／記者沈繼昌翻攝）

檢警抽絲剝繭查出設籍新北市王男涉有重嫌，因越女被發現時褲頭鬆開，檢警懷疑王男可能涉嫌性侵後殺人，經法醫相驗後未在女子體內查出王男之DNA，因此排除王對越女性侵；檢方偵結依殺人罪嫌將王男起訴，並聲請地院聲押獲准。

桃園地院審理時，王男坦承以石塊猛砸越女頭臉處致死，但嚴詞否認有性侵之事實；法官審酌，王男僅因與越女口角爭執即心生不滿，持石頭敲擊越女頭臉部致使其顱骨、顏面粉碎性凹陷骨折、大量出血死亡，犯罪手法殘忍，且下手行兇後，未曾想過對越女為任何救助行為，反離開現場後前往銀樓購買金飾，所為視人命為草芥。兼衡被告前因性侵案判刑確定假釋出監，尚在假釋期間，假釋期間再犯本案犯行，顯見其未能經由徒刑之執行而生警惕。

▲涉嫌持石塊砸死越南籍逃逸吳姓女移工命案，新北市籍王姓男子遭楊梅警分局緝捕到案。（資料照／記者沈繼昌翻攝）

法官認為，王男對刑罰反應力薄弱之事實，考量當時係受氣憤情緒驅動、刺激而為本案犯行，與計畫性犯罪有別，惟其剝奪友人性命，所為難容於一般社會，王犯後雖坦承殺人犯行，對於犯案過程卻未吐實，院方審理時仍避重就輕之犯後態度，考量檢察官請求無期徒刑、告訴代理人要求處以無期徒刑以上之刑意見後，認王尚非無從教化矯正，依殺人罪判處無期徒刑，褫奪公權終身，本案還可上訴。

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