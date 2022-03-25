疑心妻子戴綠帽竟在兩幼兒前殺妻70刀　判刑14年定讞

▲台中家庭慘案，丈夫持刀殺害妻子，判刑14年定讞。此為示意圖。（圖／pixabay）

記者吳銘峯／台北報導

台中市任職於電子業的李姓工程師，2020年4月間懷疑妻子外遇，衝回家中找妻子談判，並在兩名幼子前，持刀狂砍妻子70刀，妻死後李男自殘。法院審理後，以家庭悲劇看待全案，一審判刑15年，二審改判14年，全案再上訴，最高法院25日駁回上訴定讞。

判決指出，李男（32歲）與妻子結婚後，育有2歲與5歲的兒子。李男因精神疾病影響，長期懷疑妻子外遇；妻子不堪其擾，再加上李男也醉心於工作怠於經營家庭，妻子遂有離婚打算，這更加深李男懷疑妻子外遇的想法。全案發生於2020年4月間，李男臨時請假衝回家中，從一樓廚房直接拿刀子上樓找妻子談判，兩人發生爭吵後，李男以手肘壓住妻子頸部，將她壓制在地，妻子口鼻流血。

但妻子不甘心，打開窗戶大聲呼救，還逃到一樓客廳及廚房，李男持刀趕上，以水果刀、菜刀輪流砍殺妻子全身，妻子雖以雙手抵禦，最後仍被砍倒在地。鄰居聽聞爭吵後報警，警方破門而入，李男見犯行曝光，持刀自刺腹部多刀，警方以辣椒水制服李男，並將妻子送醫。過程中兩名幼子全程目睹，只能無助地在一旁大哭，眼見父母一死一傷，場面悲淒。

李男最後被依照「家暴殺人罪」提起公訴，法院審理時，還一度傳出李男在看守所中吞藥自殺的消息。而法院根據李男與死者間的對話紀錄，多次提到「我也不要兒子了」、「死了就一切改變了、可以嗎、妳要一起嗎」、「不然4個一起、他們也不會痛苦、長大也不會面對這些事、長大也不會面對跟我們一樣的爛事、自殺不是逃避是解脫」，認定李男確實早有殺妻意圖，成立本罪。

但法院根據醫院鑑定報告，認定李男罹患精神病多年，也確實服藥，但行為時並未受精神疾病影響辨識能力。考量全案後，法院以「家庭悲劇」看待本案。一審將李男判刑15年，二審改判14年，全案再上訴，最高法院25日駁回上訴定讞。