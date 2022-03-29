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社會 社會焦點 保障人權

慶生玩骰子鬧出人命！他持彈簧刀猛刺同桌男左胸　一審判13年

▲▼ 骰子 。（圖／記者黃宥寧翻攝）

▲淡水燒烤店老闆找友人慶生，期間玩骰子竟撕破臉，江男持刀將潘男刺死。（資料圖／記者黃宥寧翻攝）

記者黃宥寧／台北報導

新北市淡水區某燒烤店驚傳慶生變凶殺！李姓、江姓男子受邀前往同歡。席間，潘男玩骰子玩到起衝突，李男徒手毆打潘男，江男則從口袋掏出彈簧刀朝潘左胸狠狠刺，導致潘男流血不止，送院前宣告不治。士林地院一審（29日）宣判，江男依殺人罪判處13年、李男犯傷害罪，累犯，處有期徒刑8月。

22歲江男、22歲李男不僅是朋友也是燒烤店常客，去年9月24日受邀鄭姓友人邀請，前往燒烤店與大家同歡。席間，34歲潘姓男子因玩骰盅遊戲而與李男發生口角爭執，李男基於傷害故意，與潘男相互拉扯，並拿店家餐盤，朝潘男左側頭頂揮擊1次，導致潘男受有左側頭頂部4公分撕裂傷。

江男見潘男出手拉扯友人，心生不滿，竟趁潘男被李男壓制之際，從潘男後方持玻璃酒瓶朝頭右側頭部猛力揮擊1次，再持隨身攜帶彈簧刀朝潘男左側胸部處猛力刺擊1次，導致潘男左肺下葉損傷合併血胸等傷害，並當場倒臥在地，到院前已無生命跡象。

士林地方一審，認李男曾因犯恐嚇取財罪、剝奪他人行動自由罪經法院判決確定，又於有期徒刑執行完畢後5年內故意再犯本案，符合累犯要件應加重其刑，依傷害罪判處有期徒刑8月、依殺人罪判處江男有期徒刑13年。

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