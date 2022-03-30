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社會 社會焦點 保障人權

北市燒肉名店後巷起火！　隔壁火鍋店員工認了：無聊丟炭嚇老鼠

▲▼燒肉,烤肉,炭烤,油煙。（圖／取自免費圖庫pixabay）

▲北市東區燒肉店後門起火，檢警抓兇竟是隔壁火鍋店員工為驅趕老鼠惹禍。（示意圖／pixabay）

記者劉昌松／台北報導

台北市東區一家知名的燒肉店，今年初後門突然起火意外，燒肉店報案懷疑遭人縱火，警方追查隔壁火鍋店陳姓員工涉嫌重大，陳男到案後，坦承是想驅趕躲在後巷的老鼠，不慎引起火勢，台北地檢署調查後，30日依故意放火燒毀他人之物罪，將他緩起訴處分，條件是繳給國庫3萬元。

台北市東區敦化南路一段的巷弄內，有許多網紅燒肉店林立，除了同業競爭激烈外，為了避免火苗或煙燻引起附近住戶反感，業者對相關安全事項都特別注意且敏感，因此有1間吃到飽燒肉店，在1月間某晚發現後門起火，不僅第一時間立刻自行滅火，也為求證明清白，決定報案找兇手。

警方調閱監視畫面，發現嫌犯是從這間燒肉店隔壁的火鍋店後門走到後巷，疑似用夾子夾了1個東西，丟到燒肉店後門附近成堆的紙箱上，隔一陣子之後，紙箱起火燃燒，懷疑是尚未熄滅的木炭殘留餘溫，在易燃物品上引發火勢。

火鍋店的陳姓員工到案坦承，店內雖然主打火鍋料理，但餐後甜點是碳烤麻糬，所以常備燒紅的木炭等著使用，陳男一開始辯稱因為一時無聊，才到後巷朝隔壁紙箱丟擲木炭，後來才改口，其實是看到老鼠，所以想丟木炭趕走老鼠。

檢察官認為陳男明知木炭尚未熄滅，卻丟向明顯被人整齊堆疊好的易燃紙箱，觸犯《刑法》公共危險罪章中，故意放火燒毀他人所有物罪，考量陳男坦承犯行，給予緩起訴處分，處分期間1年，條件式繳庫3萬元，並須接受6小時的法治教育。

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