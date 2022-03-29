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美軍三巨頭齊聚澳洲　整合美澳太空與網路力量對抗中國

▲今年5月時，美國總統川普(右)在橢圓形辦公室內向大家屉示「太空軍」的軍旗。（圖／達志影像／美聯社）

▲ 美國「太空軍」成立時，當時總統川普(右)在橢圓形辦公室內向大家展示「太空軍」的軍旗。（圖／達志影像／美聯社）

國際中心／綜合報導

英國《金融時報》28日報導，隨著中國發展極音速導彈和衛星技術，美國和澳洲等盟國正尋求更深層的軍事整合，加強太空和網路領域的安全合作，以對抗中國。

該報評論說，儘管美、澳加強合作被宣稱為保護「自由和開放的印太地區」，但他們進行的大部分活動都是針對中國的。報導稱，美軍印太司令部司令阿奎利諾(Admiral John C. Aquilino)上將、美太空司令部司令狄金遜(James Dickinson)和美國網路司令部副司令摩爾(Charles Moore)，日前在澳洲中部的松樹谷跟澳洲軍方和情報部門人員會面。

阿奎利諾在會面之前表示，各國希望加快提升五角大廈的「綜合威懾」能力，將美國及其盟友軍事力量的所有組成部分結合起來。他聲稱，在很短的時間內，整合太空和網路領域方面已取得很大進展。

阿奎利諾透露，美國正在開發一個名為「任務夥伴環境」的計畫，以創建安全的IT網路，讓盟國與合作夥伴能夠更有效的共享資訊、培訓和協調行動。

▲▼ 美國太空軍(United States Space Force)的新徽誌。（圖／路透）

▲ 美國太空軍(United States Space Force)的新徽誌。（圖／路透）

美軍官員在發言中極力拉攏澳洲。阿奎利諾聲稱，澳洲有能力成為「非常高端的合作夥伴」。狄金遜則說，澳洲剛設立自己的太空司令部，該國是努力加強「太空領域意識」和監控中國在太空活動的重要合作夥伴。他同時聲稱，澳洲幫助盟友克服了距離障礙，「對我們需要做的很多事來說，這是個完美位置。如果他們能向上看，幫我們描述太空中正在發生的事情，特別是一些與中國有關的事，這很重要。」

摩爾則強調美國與澳洲展開數位融合工作的重要性。「它能使我們具備開展進攻性行動的潛力，例如試圖阻止極音速武器的能力。」他說，美國和澳洲正在擴大網路領域的培訓和交流。

就在一星期前，澳洲新成立的太空司令部於本月22日正式啟動。當時澳洲一些政治人物就大肆宣揚「中國威脅論」。澳洲國防部長達頓(Peter Dutton)宣稱，澳洲需要在太空領域發展硬實力，以防禦和對抗中俄等國的「威脅性好戰行為」。澳洲軍副司令勞伯茨(Catherine Roberts)甚至聲稱，中國控制的衛星「可以輕易地毀掉澳洲的全國寬頻系統」。

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