中和公寓暴增23例！疫情擴散彰化台東「和4條傳播鏈有相關」

記者林育綾／台北報導

中央流行疫情指揮中心今（1）日公布新增本土104例確診個案，其中新北中和某公寓周邊群聚案再增23例，累計至今已47例！指揮官陳時中表示，其實新北中和社區這個案例和桃園、彰化、台東4條傳播鏈都有關聯性，只是還需要時間釐清。

▲指揮官陳時中提到，新北群聚案和桃園、彰化、台東都有關聯性。（圖／指揮中心提供）

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新北今日暴增40例本土個案，其中中和某公寓周邊群聚再增23案，加上昨日累計24案，共47例。而陳時中也提到，新北的這個案例，跟桃園舞蹈教室和一個工作場域、彰化寵物店、台東釋迦園，這4條線從各方面資料收集看來，都可看到相關聯性，無論是基因定序的關聯，或是人員足跡等，都能看出有相關，只是若要釐清這4條線的關係，恐怕還需要一點時間。

▲「案22598」新北中和公寓確診個案關聯。（圖／指揮中心提供）

指揮中心今日公布國內新增236例確定病例，分別為104例本土個案及132例境外移入(75例為航班落地採檢陽性)；另確診個案無新增死亡。

指揮中心表示，今日新增本土個案為45例男性、59例女性，年齡介於未滿5歲至80多歲。

另外，今日新增境外移入個案為71例男性、59例女性、2例調查中，年齡介於未滿5歲至70多歲，分別自印尼23例、越南13例、泰國9例、美國7例、香港及新加坡各4例、馬來西亞、韓國、菲律賓及法國各3例、義大利、印度及瑞士各2例、捷克、芬蘭、中國、日本及英國各1例移入，另49例調查中。入境日介於今(2022)年2月22日至3月31日；詳如新聞稿附件。

