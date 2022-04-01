台中喜宴+12！「僅有1例在台中」　群聚累計25人染疫

記者嚴云岑／台北報導

台中婚宴群聚擴大，指揮中心今（1）日公布再增12人染疫，加上前兩日公布的個案，目前該群聚累計25人確診，足跡分佈雙北、基隆等7縣市。指揮官陳時中表示，婚宴確診者多分佈外縣市，只有2人在台中。今日確診個案中，10例為直接參加人員，截至今日有23人因參加婚宴感染。

台中婚宴足跡多點散發，離島金門也有確診個案，高雄有2名學童未參加婚宴也遭父親傳染，Ct值28.3與35.7。

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指揮官陳時中表示，婚宴看起來有一個可能的源頭，但從台中直接帶進去的可能性小。醫療應變組副組長羅一鈞補充，個案發病日都集中在3/28~3/30，當中有一名北部南下參加婚宴無症狀個案Ct值29，須二採進行序列比對，看與哪個外地傳播鏈有關。

▲「案23277」台中婚宴確診個案關聯。（圖／指揮中心提供）

陳時中表示，台中婚宴個案散佈全台，相關資料蒐集困難，與嘉義婚宴群聚狀況類似，但台中市衛生局已展開接觸者匡列採檢，但因牽涉人數多，預計要一段時間才有結果。

據了解，這於3/26舉辦的婚宴走美式風格，不同以往傳統喜宴由服務人員一道一道上菜，而是採自助餐模式，賓客可以自行取用喜歡的餐點，但取餐時要戴口罩。

疾管署傳染病防治醫療網中區指揮官、中國醫藥大學附設應院感染管制中心副院長黃高彬聽聞也憂心，此模式賓客往來更頻繁，染疫風險暴增，感染恐已擴及第2、3層。