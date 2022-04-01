快訊／今增104例本土「分佈9縣市」　新北增40例最多

記者嚴云岑／台北報導

中央流行疫情指揮中心今(1)日公布國內新增236例COVID-19確定病例，分別為104例本土個案及132例境外移入(75例為航班落地採檢陽性)；另確診個案無新增死亡。

指揮中心表示，今日新增本土個案為45例男性、59例女性，年齡介於未滿5歲至80多歲。個案分佈為9縣市，其中以新北市增加40例最多，基隆市、桃園市也各增加20例。

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指揮中心統計，截至目前國內累計7,033,816例新型冠狀病毒肺炎相關通報(含7,009,862例排除)，其中23,629例確診，分別為7,602例境外移入，15,973例本土病例，36例敦睦艦隊、3例航空器感染、1例不明及14例調查中；無新增空號病例，累計136例移除為空號。

2020年起累計853例COVID-19死亡病例，其中839例本土，個案居住縣市分布為新北市413例、臺北市322例、基隆市29例、桃園市28例、彰化縣15例、新竹縣13例、臺中市5例、苗栗縣3例、宜蘭縣及花蓮縣各2例，新竹市、南投縣、雲林縣、臺南市、高雄市、屏東縣及臺東縣各1例；另14例為境外移入。

指揮中心再次呼籲，民眾應落實手部衛生、咳嗽禮節及佩戴口罩等個人防護措施，減少不必要移動、活動或集會，避免出入人多擁擠的場所，或高感染傳播風險場域，並主動積極配合各項防疫措施，共同嚴守社區防線。