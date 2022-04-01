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花蓮慈濟+6！染疫醫護接觸過旅遊團病患　陳時中：同團還有人確診

記者嚴云岑／台北報導

中央流行疫情指揮中心今（1）日公布新增104例本土個案，其中有6例與花蓮慈濟醫院有關。指揮官陳時中表示，3/27有9大5小旅行團到花蓮旅遊，案23740有症狀到急診就醫，2名同住家人也染疫，同團還有人確診，但詳細資料還沒送到指揮中心。

▲▼中央流行疫情指揮中心記者會，指揮官陳時中。（圖／指揮中心提供）

▲▼4/1「案23529」花蓮慈濟護理師確診個案關聯。（圖／指揮中心提供）

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▲「案23529」花蓮慈濟護理師確診個案關聯。（圖／指揮中心提供）

花蓮慈濟醫院3/31新增1名急診室女護理師確診，院方緊急對此擴大採檢，不料1日再發現急診室2名醫師與1名護理師確診，且目前確診的4人當中，皆有接觸過一名北部病患。

花蓮縣長徐榛蔚表示，花蓮慈院急診護理師染疫後，縣府也立即開設篩檢站擴大採檢，截至31日深夜，共篩檢1157人，所幸目前全數陰性；而慈濟醫院也針對院內540名醫院人員進行篩檢，不料卻驗出急診室2名醫師與1位護理師陽性反應，且其中1名確診醫師也任教於慈濟大學。對此，慈濟大學也已啟動遠距教學，禁止師生入校。

她指出，目前被驗出確診的4人皆有共同點，均服務過1名來自三重到花蓮旅遊、因熱痙攣就醫的孩子，事發迄今縣府及院方隨即溯源並進行控制。

而針對慈濟大學有教師染疫，慈濟大學也全面進行校園清消，全校採遠距教學到4月10日外；另，慈濟科技大學雖尚無確診案例，但2日起也將改採預防性遠距教學至10日。

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