快訊／本土增104例「再創新高」　另增132例境外移入

記者嚴云岑／台北報導

清明連假前夕本土疫情再創新高！中央流行疫情指揮中心今（1）日公布新增104例本土個案，再創今年新高，另增132例境外移入。新增個案中無人死亡。

指揮中心表示，今日新增個案中有23例與中和公寓周邊群聚有關，另外基隆小吃店群聚也增21例，台中婚宴群聚增12例。

[廣告]請繼續往下閱讀...

另有2起新增的不明傳播鏈，分別為桃園電商業者與花蓮慈濟急診護理師，前者增加22人確診，後者是醫護遭北部看病童傳染，目前包含家長已有6人染疫。

指揮中心今日公布國內新增236例COVID-19確定病例，分別為104例本土個案及132例境外移入(75例為航班落地採檢陽性)；另確診個案無新增死亡。

指揮中心表示，今日新增本土個案為45例男性、59例女性，年齡介於未滿5歲至80多歲。

指揮中心說明，今日新增境外移入個案為71例男性、59例女性、2例調查中，年齡介於未滿5歲至70多歲，分別自印尼23例、越南13例、泰國9例、美國7例、香港及新加坡各4例、馬來西亞、韓國、菲律賓及法國各3例、義大利、印度及瑞士各2例、捷克、芬蘭、中國、日本及英國各1例移入，另49例調查中。入境日介於今(2022)年2月22日至3月31日。

指揮中心統計，截至目前國內累計7,033,816例新型冠狀病毒肺炎相關通報(含7,009,862例排除)，其中23,629例確診，分別為7,602例境外移入，15,973例本土病例，36例敦睦艦隊、3例航空器感染、1例不明及14例調查中；無新增空號病例，累計136例移除為空號。2020年起累計853例COVID-19死亡病例，其中839例本土，個案居住縣市分布為新北市413例、臺北市322例、基隆市29例、桃園市28例、彰化縣15例、新竹縣13例、臺中市5例、苗栗縣3例、宜蘭縣及花蓮縣各2例，新竹市、南投縣、雲林縣、臺南市、高雄市、屏東縣及臺東縣各1例；另14例為境外移入。