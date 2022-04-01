基隆小吃店+21！共115例「警局會計也確診」　陳時中：還會有個案

記者楊晏琳／台北報導

基隆疫情連環爆！銀河小吃店群聚再增21名個案，截至目前為止已累計115名確診，指揮中心指揮官陳時中表示，主要都是從顧客家戶衍生，更有警局會計人員確診。他指出，目前雖無大爆發跡象，「但我想還會有個案」。

▲中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中。（圖／指揮中心提供）

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基隆市警局目前已有刑警大隊大隊長、副大隊長、二分局長、少年隊副隊長、鑑識科長與5名刑警與會計室主任、2名會計室職員等共13人確診。不料1日上午又傳出，刑大與鑑識科1名刑警與2名警官，和二分局長司機共4人確診。小吃店群聚事件目前已累計115名個案。

▲「案22595」基隆小吃店確診個案統計。（圖／指揮中心提供）

陳時中表示，基隆還是有些案例，但看起來沒有大爆發的跡象。「如果未來社區篩檢再落實點，基本上我想還會有個案」，他希望能及早找出傳播來源。

基隆市警局則指出，新增確診個案為局內勤行政人員，參與過24日餐會，被匡列為居家隔離對象，於3月27日PCR檢驗為陰性，31日上午，該案在住家中使用快篩試劑自行檢測，結果顯示為陽性，隨即依規定第二次PCR採檢，結果陽性確診。對此警局也在第一時間對相關環境再度加強清消，同時擴大匡列採檢相關人士。