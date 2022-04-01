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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

「不擔心羅智強脫黨選桃園市長」　朱立倫：會安排他到該有的戰場

▲國民黨主席朱立倫。（資料照／記者湯興漢攝）

▲國民黨主席朱立倫。（資料照／記者湯興漢攝）

記者蘇晏男／台北報導

國民黨本周陸續徵詢桃園市長可能參選人，但有意「空降」的副秘書長羅智強昨與秘書長黃健庭密會後，雙方疑沒有共識，傳出羅最快周末宣布參選。對此，國民黨主席朱立倫1日表示，不擔心羅智強脫黨參選，羅是國民黨優秀的戰將，會安排到他到該有的戰場。

有意角逐桃園市長的台北市議員羅智強，疑因黨內協調未果，揚言最快這周末宣布參選桃園市長，朱立倫今天回應表示，最近黨內多次做了科學的民調、地方的徵詢，最重要的是，桃園一定會推出最符合桃園市民民意的最強候選人，相信國民黨最後會團結一致支持這名候選人。

朱立倫坦言不會擔心羅智強脫黨參選，並指羅是國民黨內優秀的同志、戰將，黨會安排他到戰將該有的戰場。

媒體追問這是否代表希望羅智強去別的縣市？朱立倫回應，黨的安排是讓每一位戰將都有自己能發揮的空間，就像議員謝龍介、立委許淑華也是最強戰將，分別在台南、南投發揮戰力，每一位都是為市民打拼。

在年底桃園市長參選人提名上，國民黨面臨「在地派」與「空降派」的拉鋸，國民黨黨中央本周陸續約詢可能人選，包括立委呂玉玲、魯明哲、萬美玲、前立委孫大千、陳學聖，羅智強則是最後一位。但羅智強昨與黃健庭密談約2小時後，面色凝重離開中央黨部未受訪；而黃健庭也僅對媒體說，持續溝通協調。

國民黨桃園市議員褚春來曾指，桃園無論是黨籍議員或黨團，都不希望有人空降，而桃園市黨部主委邱奕勝力推呂玉玲上陣，不僅放話若黨中央提名羅智強，不排除退黨，甚至還傳出與呂玉玲丈夫、桃園市議員陳萬得共同替呂操盤。

面對「在地派」進逼，羅智強身為唯一空降派，目前也未曾表態退選，更有傳言指羅智強99％選定了，甚至可能在2日至4日間宣布參選，只是不清楚是否脫黨參選。

正當外界議論紛紛，羅智強1日在臉書發文，似乎藉思念祖父來表達參選意願。羅智強說，他祖父打漁為生，每次出海都是一場生命賭博，而他自己常想，他人生當中總會有許多冒險犯難的傻瓜精神，或許是因為留著祖父的血。

羅智強表示，前幾天到祖父的納骨塔前祭拜，他告訴祖父，「我將宣布的重大決定」，並彷彿聽到祖父對他說，「努力去做，爺爺以你為榮！」 

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