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羅智強曝參選桃園市長玄機　「人生總有冒險的傻瓜精神」

▲羅智強。（資料照／記者林敬旻攝）

▲羅智強。（資料照／記者林敬旻攝）

記者蘇晏男／綜合報導

國民黨桃園市長參選人提名陷入困局，秘書長黃健庭昨約詢有意參選的副秘書長羅智強，但會後雙方都低調未對媒體發表意見，被認為是無法達成共識。有傳言指，羅智強可能在未來三天內宣布參選，只是不清楚他是否脫黨。而羅智強今（1日）上午的臉書發文藏玄機；他說自己身上有跟已逝祖父一樣的冒險犯難傻瓜精神，並在祭拜時告訴對方，自己有重大的決定將宣布。

在年底桃園市長參選人提名上，國民黨面臨「在地派」與「空降派」的拉鋸，黨中央本周遂陸續約詢可能人選，包括立委呂玉玲、魯明哲、萬美玲、前立委孫大千、陳學聖，羅智強則是最後一位。但羅智強昨與黃健庭密談約2小時後，面色凝重中央黨部，未受訪；而黃也僅對媒體說，持續溝通協調。

國民黨桃園市議員褚春來曾指，桃園無論是黨籍議員或黨團，都不希望有人空降，而桃園市議長邱奕勝力推呂玉玲上陣，不僅放話若黨中央提名羅智強，不排除退黨，甚至還傳出與呂玉玲丈夫、桃園市議員陳萬得共同替呂操盤。

面對在地派進逼，羅智強身為唯一空降派目前也未曾表態退選。有傳言指，羅智強99％選定了，甚至可能在2日至4日間宣布參選，只是不清楚是否脫黨參選。

正當外界議論紛紛，羅智強1日在臉書發文，似乎藉思念祖父來表達參選意願。羅智強說，他祖父打漁為生，每次出海都是一場生命賭博，而他自己常想，他人生當中總會有許多冒險犯難的傻瓜精神，或許是因為留著祖父的血。

羅智強表示，前幾天到祖父的納骨塔前記派，他告訴祖父，「我將宣布的重大決定」，並彷彿聽到祖父對他說，「努力去做，爺爺以你為榮！」

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