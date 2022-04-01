國民黨團揭淨零排放6缺失　狂酸「蔡政府靠一張嘴減碳」

▲國民黨團舉行記者會質疑2025淨零排放政策 。（圖／記者屠惠剛攝）

記者呂晏慈／台北報導

國發會日前公布2050淨零排放路徑，未來總發電量6到7成，都要用再生能源，預計2030年前投入9千億預算，預計可以達到空污量減少3成。國民黨立法院黨團1日舉行記者會，質疑國發會所提根本是空話，並揭露淨零排放規畫問題重重6面向：再生能源占比大幅增加、低估淨零轉型成本、預算編列不足、減碳目標低於國際標準、後續執行沒有研擬可行性方案、缺乏治理架構。國民黨團主張，強烈要求蔡政府應盡速提出可行性方案及配套，好讓國內產業遵行，確保全體國民健康權益。

黨團總召曾銘宗指出，根據國發會公布的路徑和策略，再生能源部分將提高到供電6至7成，這張「遠期支票」根本無法兌現，因目前再生能源僅有7%，蔡政府開出的2025年再生能源要達20%的支票，就已經跳票了，遠期支票更是無法兌現，此外，淨零轉型成本部分，韓國每年3000億元，我國只有1000億元，根本就是嚴重低估，勢必會影響未來執行的深度、廣度和成效。

曾銘宗表示，2050淨零排放8年9000億元預算，一半來自國營事業，近年台電、中油財務狀況極為吃緊，到底是政府補助？還是國營事業要自行支應？未來是否會反映到電價、油價上？2030年減碳目標10%至30%，遠低於國際標準45%，勢必將會遭到國際質疑我國減碳決心。

經濟委員會召委謝衣鳯表示，從近期政府再生能源達標的比例來看，台灣電力2022年裝置容量的數目，再生能源只有12千瓩，預計到了2025年要達到20千瓩、2030年達到40千瓩，以目前的速度根本就無法達到預期裝置容量的目標。

謝衣鳯質疑，根據2050淨零排放路徑圖，到了2030年電動車要達到30%，但是根據監理處汽車領牌數統計顯示，2021年電動車與油車相比只占1.8%，在10年內要達到30%目標，現階段看不到政府提出什麼樣的政策、配套和誘因，包括充電樁、快充站的設置數量，有沒有法源依據在老舊社區內裝設相關充電裝置？有沒有進行過跨部會協調？龐大的電動汽機車數量在充電同時，有可能對目前脆弱的電網產生嚴重的衝擊，政府是否已經做好準備？目前國內電動機車數量將近12%，要達到2030年35%的目標，仍舊非常遙遠。

黨團副書記長陳以信表示，國發會的2050淨零排放路徑圖公布之後，蔡政府根本就是靠一張嘴減碳、空話大餅，據《溫室氣體減量及管理法》規定，政府必須在去年9月提出溫室氣體國家報告，直到今年2月才提出，已經違反了《溫室氣體減量及管理法》第13條之2「每3年必須提出溫室氣體國家報告」的規定，且該報告內容竟連2050淨零排放路徑圖都未提到，這份溫室氣體國家報告完全沒用，由此證明蔡政府在淨零排碳完全沒有整體規劃。