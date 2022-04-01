別傻了！12星座男「愛你」VS.「玩你」的差別

▲愛情,感情,戀愛,男女,。（圖／pixbay）

生活中心／綜合報導

你是否也會好奇，現在跟你在一起的對象，對你是真心還是只是玩玩呢？據《星座好朋友》網站整理了12星座，若認真看待一段感情，會有哪些態度。

玩你的男人才不記得你無意間說過的話

代表星座：牡羊男、巨蟹男、天秤男、魔羯男

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這些星座男如果愛你，會記住所有關於你的細節，抱括你喜歡的東西、習慣的小動作，甚至是無意間說出來的話，平時不太喜歡去記住東西的他們，卻記得你的所有事情，這些星座男是真的把你放在心上，整個腦海裡都是你的身影。

只果跟你只是玩玩，他們不會對你的事情太上心，更不用說是記得你說過的話，連你喜歡什麼都記不清，對你說的話也只是左耳進右耳出，然後用自己很健忘來敷衍你，其實他根本不是忘記，而是從來沒有記得。



玩你的男人只談現在不談未來

代表星座：金牛男、獅子男、天蠍男、水瓶男

這些星座男人果愛你，他會和你談到未來，因為他想和你在一起很久，所以未來的規劃一定有你，雖然感覺有點不切實際，但對這些星座男來說，這種愛很實際，他們想要給你滿滿的幸福。

如果他們對你不是認真的，才會隻字不提未來，因為他壓根沒有想過，要和你在一起那麼久，如果你提到未來規劃，他或許會附和幾句，當下討你歡心，但是那些附和說玩了就忘了，他不會付諸行動，更不會給你未來。

玩你的男人只想在短時間內收回成本

代表星座：雙子男、處女男、射手男、雙魚男

這些星座男如果愛你，他們絕對不為在意自己付出了多少，吃飯的時候他可以多付一點錢，節日的時候他可以買小禮物給你，即使自己的付出比你的付出還多，也是甘之如飴，這些星座男愛你沒有目的，只是想對你好而已。

這些星座男只是玩你，才不會在你身上付出太多，精打細算只是想用最短的時間、最少的付出，達到自己的目的，他的目的很簡單，白話一點，就是想要擁有你的身體，他會不斷向你提出這方面的要求，你不同意他還會發脾氣。