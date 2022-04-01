孫藝真結婚「帶給他10啟示」　最後1點被推爆：真的極品

▲孫藝真、玄彬世紀婚宴。（圖／翻攝自韓網）

記者周亭瑋／綜合報導

「迫降CP」孫藝真、玄彬31日大婚，不僅受到外界高度關注，也圓了粉絲們的夢。律師呂秋遠笑說，看到孫藝真結婚，帶給他一些啟示，正能量直言「認真的過好自己的人生，才會帶給自己幸福。」

這場世紀婚禮於昨日盛大展開，孫藝真、玄彬在嘉賓們的見證之下交換戒指，現場氣氛溫馨又感人，而婚宴上的選曲，則是兩人定情之作《愛的迫降》主題曲。

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看到女神找到真愛，呂秋遠在臉書列出10點，表示是從這對神仙眷侶的相戀，得到的一些啟示，包括：

1.情路坎坷沒關係，說不定對的人，就是要晚一點才出現。

2.一個人也很好，感情與結婚都不是必須的，而是要跟喜歡的人，把握每一個當下。

3.下次誰要是說，「38歲了，別再挑了。」請告訴他，你其實在等玄彬出現。

4.一見鍾情雖然沒有不好，但是慢慢培養出來的愛情或許更不錯，例如玄孫戀。

5.即使在38歲才初戀，一樣可以找到自己想要的愛情類型，在40歲結婚。

▲兩人因拍攝《愛的迫降》而交往。（圖／Netflix提供）



6.愛情，在很多人的選擇裡，有可能逢場作戲，但同時被宋承憲、金南佶、蘇志燮、裴勇俊、玄彬欣賞的女人，現實生活中，應該不會選擇假戲真做。

7.不要為了年齡，將就任何人，為了結婚而結婚，未來有很大的機會很想離婚。

8.有些電視劇，你覺得是愛情片，其實是紀錄片，例如愛的迫降。

9.孫藝真的寧缺勿濫，讓她遇見了玄彬。認真的過好自己的人生，才會帶給自己幸福。

10.天秤座最讚。

▲4年前玄彬、孫藝真電影宣傳，兩人似乎就彼此有好感。（圖／翻攝自YouTube／supershinstudio）

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