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孫藝真結婚「帶給他10啟示」　最後1點被推爆：真的極品

▲孫藝真、玄彬豪華婚宴菜色曝光！第一道祭出「高級魚子醬」韓網驚呆。（圖／翻攝自韓網）

▲孫藝真、玄彬世紀婚宴。（圖／翻攝自韓網）

記者周亭瑋／綜合報導

「迫降CP」孫藝真、玄彬31日大婚，不僅受到外界高度關注，也圓了粉絲們的夢。律師呂秋遠笑說，看到孫藝真結婚，帶給他一些啟示，正能量直言「認真的過好自己的人生，才會帶給自己幸福。」

這場世紀婚禮於昨日盛大展開，孫藝真、玄彬在嘉賓們的見證之下交換戒指，現場氣氛溫馨又感人，而婚宴上的選曲，則是兩人定情之作《愛的迫降》主題曲。

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看到女神找到真愛，呂秋遠在臉書列出10點，表示是從這對神仙眷侶的相戀，得到的一些啟示，包括：

1.情路坎坷沒關係，說不定對的人，就是要晚一點才出現。
2.一個人也很好，感情與結婚都不是必須的，而是要跟喜歡的人，把握每一個當下。
3.下次誰要是說，「38歲了，別再挑了。」請告訴他，你其實在等玄彬出現。
4.一見鍾情雖然沒有不好，但是慢慢培養出來的愛情或許更不錯，例如玄孫戀。
5.即使在38歲才初戀，一樣可以找到自己想要的愛情類型，在40歲結婚。

▲《愛的迫降》由男神玄彬、女神孫藝真主演，CP感超強，加上緊湊劇情，成功寫下無線台23%高收視。（圖／Netflix提供）

▲兩人因拍攝《愛的迫降》而交往。（圖／Netflix提供）


6.愛情，在很多人的選擇裡，有可能逢場作戲，但同時被宋承憲、金南佶、蘇志燮、裴勇俊、玄彬欣賞的女人，現實生活中，應該不會選擇假戲真做。
7.不要為了年齡，將就任何人，為了結婚而結婚，未來有很大的機會很想離婚。
8.有些電視劇，你覺得是愛情片，其實是紀錄片，例如愛的迫降。
9.孫藝真的寧缺勿濫，讓她遇見了玄彬。認真的過好自己的人生，才會帶給自己幸福。
10.天秤座最讚。

▲影／4年前就預言玄彬、孫藝真結婚！主持人口誤成真：我們新郎...。（圖／翻攝自YouTube／supershinstudio）

▲4年前玄彬、孫藝真電影宣傳，兩人似乎就彼此有好感。（圖／翻攝自YouTube／supershinstudio）

文章一出，狂吸超過3.8萬讚，許多網友心有戚戚焉，紛紛回應「天下事莫強求，是你的跑不掉！冥冥中早已注定好一切，你只需認真、努力，扮演好自己的角色，享受生命中奮鬥的過程」、「真得好幸福哦」、「希望王子公主幸福久久」、「好勵志的故事」。

另外，大票天秤座朋友也不斷湧出，直呼「第十點最實在」、「第十點最中肯」、「天秤座最讚」、「天秤座來報到」、「我同意，尤其是第十點」、「天秤真的是極品」、「天秤很多都是俊男美女，我的華仔就是」、「身為天秤座必須挺這篇」。

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