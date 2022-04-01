40K妹「每天通勤2小時」問正常嗎？　網1關鍵搖頭！雙北人卻哭了

▲示意圖，與本文無關。（圖／ETtoday資料照）

記者周亭瑋／綜合報導

一名女網友月薪4萬元，每年會微幅上調，不過通勤時間來回要2小時，讓她不禁好奇，以普遍來說是否正常？話題掀起熱論，大多鄉民看到1重點後，紛紛搖頭直呼「覺得不值得。」

女網友在PTT提到，這份工作是早9晚6，不加班，中午有午休，不過在通勤的時間上，來回約2小時，所以她每天早上大概7時30分要起床。

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原po接著透露，月薪40K，每年會微幅調薪，「這算正常工作嗎？女孩會想做這種嗎？」綜合鄉民反應，大多人覺得以通勤時間來看，薪水略嫌低，「我能接受40K的通勤時間，大概是20分鐘以內」、「薪水太少pass」、「把通勤時間算進去的話，薪水不高」、「40K不值得」、「通勤40分極限」。

▲示意圖，與本文無關。（圖／ETtoday資料照）

同時，許多人看到通勤時間就打退堂鼓，直呼「不正常，累死了」、「不會，通勤時間基本上都壓在20分上下，要不就直接租附近」、「25歲前還可以，但通勤時間真的太長了」、「通勤時間要考慮啊，要計算自己到底還有多少時間是自由的」。

不過，有往返台北新北的通勤族心酸表示，「台北新北，單趟1小時很正常吧？上下班都是塞到爆的啊」、「雙北這個通勤時間蠻普遍的，雖然希望可以更高，但可以準時下班的的話，這個薪水我覺得應該挺符合現實多數的」。

另外有網友直言，要視交通工具而論，「火車、高鐵、捷運、客運還需要1小時，那真的太遠了；若是騎車開車，就看那個區域的上下班尖峰是不是很塞，很塞1小時就還好。我台北新店到內科，尖峰塞車時會要快1小時，但假日沒車時最快半小時。」

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