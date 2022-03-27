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48名BTS女粉被騙拍裸照！她遭逼裸體跳舞...街頭藝人判8年半定讞

▲▼薩克斯風樂手顧志杰。（圖／翻攝YOUTUBE）

▲48位少女粉絲遭街頭藝人顧志杰騙拍裸照。（圖／翻攝YOUTUBE）

記者黃資真／台北報導

街頭藝人、知名薩克斯風樂手顧志杰（改名為顧承恩）利用女性瘋韓團BTS、Super Jonior追星，假冒女性用臉書誘騙近百位少女拍裸照給自己欣賞，共48人出面指控，一審重判18年。二審考量檢警偵查時他主動交出其中47人的裸照資料，符合自首要件，並與其中11人和解，改輕判8年6月，最高法院駁回顧男上訴，全案定讞。

據調查，顧男在臉書上佯裝女生「余庭庭」、「TING YU」、「李東海」等帳號，與少女粉絲接觸，稱若能按照自己指示，可取得特別福利，近距離跟藝人接觸、取得演唱會門票等，見不少人乖乖照做，更進一步要求對方拍裸照、影片。

某被害少女控訴，該名自稱「余庭庭」之網友說他有特權，只要闖關成功，就可以到後台與Super Junior近距離接觸，因此從國二到國三畢業這段期間，陸續拍攝多張裸照給對方，後來覺得不對勁要退出，對方竟要求最終一定得通過「裸體跳舞」關卡才能退出，否則將她裸照外流，少女不堪脅迫只得照做。

經檢警至顧男家中搜索，查扣內有近百名受害少女裸照的隨身碟，有48名受害少女出面控訴，中檢也將顧男依違反兒童及少年性剝削防制條例起訴。

開庭時顧男坦承其中20件案子犯行，並與其中11人和解，其餘案件則是否認到底，法官認定其中31名少女與顧男的對話紀錄可證明遭欺騙、脅迫拍裸照，一審依違反《兒童及少年性剝削防制條例》重判他18年，強制罪部分判刑6月定讞。

案經上訴二審，法官依據醫院鑑定結果，估顧男自青少年時期起，即持續有強烈性興奮之幻想、衝動與行為，內容為偷窺女性如廁等，曾在大學階段遭校方介入仍無法自制，後基於窺視他人裸體與生活之動機更精進其手法，不排除有「窺淫癖」的傾向，但再犯風險程度為中低度。

合議庭審酌，顧男僅收藏裸照為外流，犯後坦承犯行表露悔悟之意，並主動賠錢與11名少女和解，以及當時主動交出47名少女裸照存檔，符合自首要件，去年減刑改判8年6月。顧男再度上訴，日前遭最高法院駁回，全案定讞。

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