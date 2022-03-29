交友App妹子「要求租車遊九份」　他求解AA嗎？網卻驚：別去九份

▲與女網友約會，原PO求問該不該AA制。（示意圖／ETtoday資料照）

網搜小組／劉維榛報導

約會AA制真是千古難題！一名男網友透露，最近在交友App上約到一名妹子，兩人決定去九份約會，不過對方提議想開車，讓原PO一度傻眼。原PO比價各車行價格後便租了小型車，日租金999元，對此，他好奇求助，「第一次見面到底是要男人全付還是AA好？」結果網友反提醒，首次開車去九份小心更GG。

一名男網友在論壇《mobile01》表示，第一次在交友軟體約妹子出遊，原本計畫搭火車去九份逛老街，但對方卻表示，希望開車上山「坐得比較舒服」，一席話讓原PO有些措手不及。

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由於兩人都沒車，等於原PO要先行租車，搞得他一個頭兩個大，「我不想花太多在車錢上，這幾天都在看優惠和評價，花很多心力查資料才預約好車行，真沒想過租台車而已這麼麻煩。」最後原PO終於訂下一台小型車，一天費用999元。

對此，原PO困惑求問「猶豫要不要叫對方幫付一半租車的車錢？999元是沒多貴，可是要談錢也很尷尬，第一次見面到底是要男人全付還是AA好？」

文章貼出後，底下網友熱議「既然你覺得不貴全付沒差吧～等見面之後，可以看女方有沒有主動開口說要幫付，如果有，那這女生可以好好把握了」、「就全付了啊！這也是打分數的項目，你在算她，她也在算你，你想考幾分呢？轉念會讓事情變得更容易，就當做去一間公司面試，好好表現吧」、「你們雙方多大年紀？如果已經入社會一段時間，連車都沒有又計較錢會是個問題」、「看晚上行程來決定，那種喝完咖啡就想草草了事閃人的，一定AA，那種拼命看手機滑手機的肯定AA」。

▲網友給建議。（圖／翻攝mobile01）



撇除AA制問題，不少網友極力勸退九份約會一事，「九份是個交通狀況很不好的旅遊景點，多半私人停車場都是計次100元起跳，且常有車出入頻繁，所以駕駛技術不好的，可能很難進出那個停車位，常有車子停車擦撞起糾紛，所以還是考慮一下車的操控性跟自己的技術」、「超難停車，完全不建議開車去，如果不坐公車，建議騎車更方便而且機動性又好，要跟她明講那邊很難停車」。

▼九份假日交通超塞。（圖／記者郭世賢翻攝）

