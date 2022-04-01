乾粉滅火器含一級致癌物？　陳椒華爆「環保標章」可信度疑慮

▲時代力量立委陳椒華舉行記者會。（圖／陳椒華國會辦公室提供）

記者呂晏慈／台北報導

時代力量立委陳椒華1日上午與環保團體舉行「證實！環保標章乾粉滅火器含一級致癌物！」記者會，揭露粉滅火器內含一級致癌物「結晶型二氧化矽」，瓶身還含有毒重金屬，有違環保標章要求，且廠商提交的安全資料表出現登載不實、選擇性揭露狀況，要求環保署應回頭進行成分調查，確保環保標章的可信度。

陳椒華指出，消防署已決議自2023年起，廠商應隨案檢附國內第三公正機構檢驗報告，結晶型二氧化矽成分含量為不得在0.1%以上，但目前僅要求廠商自行送驗、提交SDS（安全資料表）等書面資料，質疑有7家具有「環保標章」的乾粉滅火器廠商，其資料有登載不實、內容多處空白，或者廠商選擇性揭露的情況。

陳椒華表示，滅火器公會曾對已取得「環保標章」的乾粉滅火器進行「後市場」隨機抽查，並將乾粉滅火藥劑送交公正第三方檢驗單位檢測，結果發現部分廠商的資料登載不實，某些乾粉滅火藥劑不僅含有結晶型二氧化矽，還含有其他重金屬成分。

台灣水資源聯盟主任粘麗玉質疑，消費者信任具有環保標章的產品，但諷刺的是，今天具有環保標章乾粉滅火器卻含有一級致癌物，「那以後誰相信環保署發出的任何東西？請環保署、消防署要嚴懲，並且取消其環保標章標誌」，並應要求廠商在滅火器外觀上標示成份。

陳椒華並提出3點要求，第一，消防署應將乾粉滅火器廠商自行送驗、提交之SDS資料進行查驗；第二，環保署應針對現行具有環保標章之乾粉滅火器廠商的產品進行成分調查，以確保「環保標章」真實性與可信度；第三，環保署若發現廠商先前提供的文件有不實的情況，請環保署向公共工程委員會提供資訊，此外，公共工程委員會應就政府推行的綠色採購，建立更嚴格標準。