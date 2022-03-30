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桃園農地違章超商六都居冠　陳椒華批鄭文燦「管不好還想當閣揆」

▲▼時代力量立委陳椒華30日召開「農地違章超商的天堂？哪個市長圖利四大超商違法營業牟利最嚴重？」記者會。（圖／陳椒華辦公室提供）

▲時代力量立委陳椒華召開「農地違章超商的天堂？哪個市長圖利四大超商違法營業牟利最嚴重？」記者會。（圖／陳椒華辦公室提供）

記者林銘翰／台北報導

時代力量立委陳椒華30日表示，六都農地違法超商數量高達349家，其中以桃園市的143家為最多，顯示中央和地方長期縱容，未落實農業、地政和建管等法規，圖利四大超商違法利用農地營業牟利。陳椒華批評，「桃園市長鄭文燦連桃園都管不好，還想當閣揆」。

陳椒華30日上午偕同時代力量新北黨部新莊區主任吳香君、時代力量桃園黨部中壢區主任林佳瑋、時代力量高雄黨部鳳山區主任顧崇德等人，在立法院召開「農地違章超商的天堂？哪個市長圖利四大超商違法營業牟利最嚴重？」記者會。

陳椒華表示，六都中以桃園市143家農地違章超商最多，新北市、高雄市分別有28家、27家，台北市則未發現有農地超商，違法農地超商合計至少349家，無法在國土測繪雲查到的新開違章門市則不含在內。

陳椒華指出，桃園有為數不少的農地超商，都是在2016年5月20日之後興設的，根據農委會主委陳吉仲的說法，這類新的農地違建應比照農地違章工廠要立即斷水斷電，但顯然桃園宛如農地違章的天堂，違法超商像雨後春筍般一直冒出來，蠶食鯨吞農地。

陳椒華說明，許多違法使用的農地面積高達數千平方公尺，大面積農地不只作為超商，同時也有停車場、倉儲或是工廠，顯見桃園的農地違法樣態非常多，像是無政府狀態，呼籲地方政府正視，不應再出現新的農地超商，為農地流失問題止血。

陳椒華質疑，如果鄭文燦領導的桃園市政府，有確實鐵腕依法行政，農地上怎麼還會有違章工廠、超商、廢土、廢棄物等各種違法使用的情況，「難道鄭文燦市長這二屆任期都在睡覺嗎？」看不見桃園土地上的這些違法樣態，豈不是在圖利四大超商違法牟利。

陳椒華也說，傳聞鄭文燦是想當行政院長的人，如果連轄內農地違法都做不到依法行政，連續裁罰、斷水斷電，守護珍貴農地國土資源，如何讓人民相信有能力擔任閣揆治理全國。

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