逾430萬烏克蘭兒童流離失所　跨黨派立委串聯「反侵略護兒童」　

▲跨黨派立委出席「讓孩子不再哭泣，終結戰爭下的兒童悲歌」記者會。（圖／王婉諭國會辦公室提供）

記者呂晏慈／台北報導

俄烏戰火延燒未歇，根據聯合兒童基金會統計，這場侵略戰爭已經造成430萬的烏克蘭兒童流離失所，時代力量立委王婉諭等跨黨派立委1日舉行「讓孩子不再哭泣，終結戰爭下的兒童悲歌」記者會，發表「反侵略，護兒童」的共同聲明及7大訴求，並宣布「#ChildrenAgainstTheWar」線上串聯活動開跑，盼以兒童繪圖表達對於戰爭的恐懼及反侵略的訴求。

時代力量立委王婉諭、邱顯智、民進黨立委羅美玲、洪申翰、范雲、劉世芳、莊競程、民眾黨立委蔡壁如、國民黨立委林奕華今天上午出席「讓孩子不再哭泣，終結戰爭下的兒童悲歌」記者會。

王婉諭表示，俄羅斯侵略烏克蘭的戰爭，至今已經超過1個月，許多來不及長大的孩子生命遭威脅，俄軍甚至還轟炸婦幼醫院，炸毀婦幼避難的學校、教堂，這樣的作為，已經到了泯滅人性的地步，俄軍此舉已嚴重違反了《聯合國憲章》、《兒童權利公約》（CRC）以及《國際人道法》等國際公約，朝野應合力予以強烈的譴責。

羅美玲表示，擔憂有更多的兒童會在這種混亂之中，成為人口販賣或是性剝削的受害者，因此在這裡發表反戰的聲明及訴求，聲援及支持尚被戰火蹂躪的烏克蘭兒童，更要表達最深切的呼籲跟譴責，也誠心地期盼，希望和平的陽光能夠早日散落在烏克蘭美麗的麥田上。

台灣少年權益與福利促進聯盟資深專員蘇弘暉提出兩點訴求，呼籲教育相關單位正確引導兒童媒體識讀，告訴家長和孩子何謂戰爭、為何會有戰爭，以及帶領我們的孩子響應反戰活動；此外，也希望國防相關單位應教導我們的家長，要如何在戰爭中保護兒少，假如發生在台灣，應該去哪避難、離我最近的醫院在哪，如果孩子遇到這樣的事情，大人應該如何保護兒少的身心。

台灣展翅協會秘書長陳逸玲談及，看到很多無人陪伴的兒童獨自旅行，當他們到達邊界，等在的可能會是人口販子或想侵害孩童的人，他們會假意提供交通、工作、安頓，在精疲力竭和語言不通的情況下，孩子只能相信這個眼前可靠的大人，根據 BBC 報導，因為邊境制度的不完善，在戰爭初期就有很多兒童失蹤，下落不明，戰爭下本來就有可能引發人道危機，兒童尤其是最弱勢、罪脆弱的群體，因此我們嚴正呼籲立即停止戰爭，也呼籲接受難民的組織或國家，提供兒童更多的保護，避免他們除了戰爭的威脅，還要遭受性剝削的傷害。

朝野立委連署的「反侵略七點訴求」全文如下：

1.俄羅斯以武力全面入侵烏克蘭，不但嚴重違反國際社會之規範，更對烏克蘭人民的生命財產造成極大的損失，特別是人口中最脆弱的兒童、婦女，要求俄羅斯應立即停火並且撤軍。

2.俄軍幾乎無差別的炮擊、空襲，已經造成許多城市難以估計的損失，甚至刻意攻擊婦幼聚集的醫院、學校，此舉已經違反《聯合國憲章》、《兒童權利公約》。俄軍應該立刻停止攻擊婦幼集結的避難場域。

3.譴責俄軍對烏克蘭兒童的攻擊行為，要求俄羅斯遵守CRC第38-4規定，在這場武裝衝突中盡到保護兒童的義務。俄軍應依循《國際人道法》第135條，提供兒童食品、衣物，並照料與家人失散的兒童。

4.要求俄軍應該遵守CRC，盡速開放人道走廊，以疏散無辜的婦幼，不得將其圍困在城市，以饑餓和恐懼作為攻擊武器，造成生理、心理健康的急遽惡化。周遭的鄰近國家，應該要履行公約，盡可能幫助並收留難民，避免兒童在軍事衝突中受到波及。

5.呼籲俄軍應恪守聯合國《特定常規武器公約》，不得於本次衝突中，使用大範圍殺傷的真空彈，或是具高度殺傷力的白磷彈作為武器，否則可能對烏克蘭的婦幼造成身心的創傷。

6.俄羅斯的侵略行動未見止息的跡象，長久下來勢必造成兒童身心靈的永久傷害。呼籲國際社會以及鄰國，應極力避免無辜的婦幼持續犧牲，採取一切必要措施，支持烏克蘭，保護其免受戰火的侵襲。

7.我國作為世界民主陣營的一份子，呼籲朝野各界，應本於人道與人權的精神，提供烏克蘭的孩童、婦幼一切形式的支持。