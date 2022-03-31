教保員不當管教案例頻傳　王婉諭提修法：體罰不再無法可管

▲時代力量立委王婉諭。（圖／王婉諭國會辦公室提供）

記者呂晏慈／台北報導

下週就是兒童節，時代力量立委王婉諭31日舉行記者會，公布《幼兒教育及照顧法》及《教保人員服務條例》部分條文修正草案內容，主張不當對待行為明確化，讓體罰不再無法可管，並比照《性別平等教育法》完善調查機制，保障當事人程序主體地位，並新增「應沒收不法所得，遏止不肖業者違法超收」規定，盼透過立法讓教保服務機構得環境更好，給兒童安全長大的未來。

王婉諭表示，近幾年來台灣各地發生了許多虐嬰、虐童的案件，都許多家長感到十分心疼與心痛，更引發了恐慌，擔心自己的孩子會不會就是下一個受害者，今年兒童節前，想再為孩子們更進一步保障成長的環境，因此再度提出了兩部法案的修法版本，並包括4大修法主張：第一，不當對待行為明確化，讓體罰不再無法可管；第二，應沒收不法所得，遏止不肖業者違法超收；第三，實踐兒少友善調查環境，讓孩子的聲音被聽見；第四，比照《性平法》完善調查機制，保障當事人程序主體地位。

王婉諭解釋，對於體罰的定義多年來在第一線的教學現場，都處在非常模糊的地帶與定義，比如說，過去曾爆發幼兒園的教保人員用膠帶捆住 2 歲的幼童，或是用手拍打幼童的頭部的情況發生，然而現在卻都沒有法源可以依法進行懲處，因為現行的《兒少權法》只規範「身心虐待」、「其他不正當行為」屬於違法範疇，比較輕程度的「不當管教」並不違法，所以當有家長向主管機關申訴孩子受到的傷害時，無論是社政端或是教育端的主管機關，都無法可罰。

因此，王婉諭主張在《教保人員服務條例》及《幼兒教育及照顧法》中，明定教保服務人員及其他服務人員不得對幼兒有「身心虐待」、「體罰」、「霸凌」、「精神暴力」、「性騷擾」、「不當管教」、「其他對幼兒的身心暴力或不當行為」。也就是說，除了程度較重的「身心虐待」之外，照顧者對幼兒其他程度較輕的傷害，身體上的體罰、或是透過人身攻擊辱罵所施加的精神暴力，都是教保服務人員及其他服務人員不得對幼兒所做的行為態樣。