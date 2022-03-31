　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

教保員不當管教案例頻傳　王婉諭提修法：體罰不再無法可管

▲▼時代力量立委王婉諭31日舉行記者會，公布《幼兒教育及照顧法》及《教保人員服務條例》部分條文修正草案內容。（圖／王婉諭國會辦公室提供）

▲時代力量立委王婉諭。（圖／王婉諭國會辦公室提供）

記者呂晏慈／台北報導

下週就是兒童節，時代力量立委王婉諭31日舉行記者會，公布《幼兒教育及照顧法》及《教保人員服務條例》部分條文修正草案內容，主張不當對待行為明確化，讓體罰不再無法可管，並比照《性別平等教育法》完善調查機制，保障當事人程序主體地位，並新增「應沒收不法所得，遏止不肖業者違法超收」規定，盼透過立法讓教保服務機構得環境更好，給兒童安全長大的未來。

王婉諭表示，近幾年來台灣各地發生了許多虐嬰、虐童的案件，都許多家長感到十分心疼與心痛，更引發了恐慌，擔心自己的孩子會不會就是下一個受害者，今年兒童節前，想再為孩子們更進一步保障成長的環境，因此再度提出了兩部法案的修法版本，並包括4大修法主張：第一，不當對待行為明確化，讓體罰不再無法可管；第二，應沒收不法所得，遏止不肖業者違法超收；第三，實踐兒少友善調查環境，讓孩子的聲音被聽見；第四，比照《性平法》完善調查機制，保障當事人程序主體地位。

王婉諭解釋，對於體罰的定義多年來在第一線的教學現場，都處在非常模糊的地帶與定義，比如說，過去曾爆發幼兒園的教保人員用膠帶捆住 2 歲的幼童，或是用手拍打幼童的頭部的情況發生，然而現在卻都沒有法源可以依法進行懲處，因為現行的《兒少權法》只規範「身心虐待」、「其他不正當行為」屬於違法範疇，比較輕程度的「不當管教」並不違法，所以當有家長向主管機關申訴孩子受到的傷害時，無論是社政端或是教育端的主管機關，都無法可罰。

因此，王婉諭主張在《教保人員服務條例》及《幼兒教育及照顧法》中，明定教保服務人員及其他服務人員不得對幼兒有「身心虐待」、「體罰」、「霸凌」、「精神暴力」、「性騷擾」、「不當管教」、「其他對幼兒的身心暴力或不當行為」。也就是說，除了程度較重的「身心虐待」之外，照顧者對幼兒其他程度較輕的傷害，身體上的體罰、或是透過人身攻擊辱罵所施加的精神暴力，都是教保服務人員及其他服務人員不得對幼兒所做的行為態樣。

►痘肌蜜糖「靈芝水」200ml才550元！

ET快訊
警察野外露鳥　「1女跪地激戰」460萬人看傻
北市「制服店」有確診足跡！　海大教授出面回應了
快訊／300億補貼租金！　4類人給最多
本土多點爆發！　全台22校宣布停課
快訊／政院砸300億補貼租金　每戶最高獲1.8倍加碼
快訊／板橋海山國小學生確診！　全班緊急停課
快訊／台中喜宴燒新竹！　護理師脫罩拍照染疫
快訊／新竹5歲男童確診！　幼兒園停課10天
預測時事抽Apple！ 「全民神預測」東森幣搏翻倍

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

役期恐延長！桃園役男搶當兵　入伍要排隊...議員電話接到手軟

應屆畢業生注意！外交替代役明報名開跑　擴大招募影片創作專長

疫情升溫！衛福部宣布4月維持防疫措施　唱歌戴口罩、餐飲業落實實聯制

快訊／300億補貼「最快10月撥款」　政院：租屋族6月底留意申請資訊

快訊／4種對象最有感！單身新婚育未成年子女家庭　租金補貼最高1.8倍

役期延長教召天數是否縮短？　邱國正：比照現行14天

快訊／租屋族好消息！政院砸300億補貼租金　每戶最高獲1.8倍加碼

快訊／疫情多點爆發！海山國小1學生確診　侯友宜15時召開記者會

北市增2校確診！黃珊珊：同班同學將停課　「可能全校擴大採檢」

要捐要快！賑濟烏克蘭專戶明天關帳　累積捐款突破9.19億

「百萬凱旋」遭鬼切阿婆擊落 23歲騎士崩潰：買不到24hrs

台灣首奪「世界麵包大賽」冠軍　現場播放國歌！駐法處喊驕傲

泰國女老闆開堆高機秀操作！　下秒貨物全倒...員工看傻眼

比特犬熱情迎接雙腳剎不住　害哥慘跌在地...撞完秒開溜

汪小菲「就妳蹦噠歡，有完沒完」開撕　小S無辜遭罵32字大器回應

蕾菈美臉「腫成豬頭」整型慘樣曝 完全認不出！粉絲直呼：像顆包子

阿金半路「屎在滾」跳車解放　騎士待轉格彎腰撿屎：好尷尬

五月天慶25週年「進進出出」狂開車　代表作《說好不哭》？！阿信：我和我最後的絕望

回家了！蔡進國遺體運抵山下　失聯4天...兒女淚崩悲迎父親

「百萬凱旋」遭鬼切阿婆擊落　23歲騎士崩潰：買不到24hrs

役期恐延長！桃園役男搶當兵　入伍要排隊...議員電話接到手軟

應屆畢業生注意！外交替代役明報名開跑　擴大招募影片創作專長

疫情升溫！衛福部宣布4月維持防疫措施　唱歌戴口罩、餐飲業落實實聯制

快訊／300億補貼「最快10月撥款」　政院：租屋族6月底留意申請資訊

快訊／4種對象最有感！單身新婚育未成年子女家庭　租金補貼最高1.8倍

役期延長教召天數是否縮短？　邱國正：比照現行14天

快訊／租屋族好消息！政院砸300億補貼租金　每戶最高獲1.8倍加碼

快訊／疫情多點爆發！海山國小1學生確診　侯友宜15時召開記者會

北市增2校確診！黃珊珊：同班同學將停課　「可能全校擴大採檢」

要捐要快！賑濟烏克蘭專戶明天關帳　累積捐款突破9.19億

逢年節必塞！南迴警清明節置重兵　多項交通管制報你知

日監獄傳施暴致死！　60多歲受刑人被室友「活活打死」

基隆警「連3天快篩」陰轉陽確診　居隔女快篩呈陽PCR採驗中

拜登民調慘輸普丁　俄烏談判美歐對俄立場分歧

役期恐延長！桃園役男搶當兵　入伍要排隊...議員電話接到手軟

防疫最經典的金句？「我負責」排第二　網狂刷這8字苦笑了

有確診足跡！台中歌劇院閉館清消　節目異動看這裡

地雷落入戰壕爆炸！俄羅斯第8位上校戰死　專家：克宮戰略失誤

足跡赫見北市「制服店」　確診海大教授喊冤：學長學弟簡單聊天

澤倫斯基願接受中立！　烏談判代表曝2要件「至少耗費1年」

調皮貓叼松鼠回家玩追逐戰！　房間變廢墟...媽崩潰：放了牠

政治熱門新聞

政院砸300億擴大租金補貼！50萬戶將受惠

快訊／新北爆全新變異株　足跡遍佈711、全家、全聯、大潤發、家樂福

快訊／亞型Omicron傳播更快　侯友宜開第一槍：準備第四劑疫苗

4種對象最有感！政院租金補貼最高1.8倍

快訊／政院砸300億補貼租金　每戶最高獲1.8倍加碼

柯文哲「無罩唱歌」梗圖道歉：罰就對了

柯文哲脫罩歡唱又一樁　王浩宇籲高市府開罰

租屋族注意！行政院砸300億擴大補貼　估50萬戶可受惠

快訊／北市曝高雄2師確診足跡　搭高鐵北上！待「商務會所」逾5小時

陳時中公布中和公寓群聚案地址　侯友宜：給確診者多點空間

幕後／民眾黨桃園初選爆不公！柯文哲裁示維持現狀

市府轉運站偷窺男竟是王欣儀助理

林淑芬：「處女膜」壓迫女性　衛福部該研議改中性名稱

快訊／北市曝5大張確診足跡　曾去藏壽司、麥當勞、特力屋

更多熱門

相關新聞

議員詐助理費頻傳　立院明審《補助條例》放寬助理聘用限制

議員詐助理費頻傳　立院明審《補助條例》放寬助理聘用限制

議員涉詐領助理費案層出不窮，朝野立委提案修法放寬議員公費助理聘用限制，提高公費助理每月補助費用總額最高至直轄市36萬、縣市16萬，並每4年一次參考消費者物價指數調整，另在防弊方面，包括民進黨立委許智傑、時代力量黨團均主張，應每月公布公費助理姓名及支領數額，報議會備查。目前已有24版本草案付委審查。

太魯閣號事故將滿週年　工地安全管理還在研議

太魯閣號事故將滿週年　工地安全管理還在研議

立委評鑑結果出爐！3立委列待觀察　高虹安唱「塔綠班之歌」被扣分

立委評鑑結果出爐！3立委列待觀察　高虹安唱「塔綠班之歌」被扣分

大潭電廠工程延後　王美花：不受群聚影響

大潭電廠工程延後　王美花：不受群聚影響

時力盼黃國昌扮演母雞　提案要求徵召參選

時力盼黃國昌扮演母雞　提案要求徵召參選

關鍵字：

時代力量王婉諭

讀者迴響

熱門新聞

越晚越冷雨擴大　連假「全台連下2天」探12℃

即／高雄+4！台中恐怖婚宴延燒2國小生染疫

快訊／美影藝學院：對威爾史密斯祭出「紀律處分」

快訊／67歲布魯斯威利宣布退休

俄軍性侵烏克蘭16歲少女！音檔曝光吃狗肉

快訊／金門防疫破功！　26歲男確診

S媽護航前女婿「汪小菲11字回應了」！

「最正護理師」曝病史！她變光禿禿1年崩潰

遭Joeman評「麵肉末太少醬偏水」　店家要求下架

Selina牽新男友現身黃子佼生日趴！全程十指緊扣

巫苡萱公開隆乳片！　扯衣秀壯觀巨球：再也不用擠

玄彬、孫藝真今下午3點世紀婚禮！

婆婆逛好市多狂掃2車！正妹媳婦看傻

獨／「百萬凱旋」遭鬼切阿婆擊落

俄羅斯宣布停火！　開放馬力波平民撤離

更多

最夯影音

更多
「百萬凱旋」遭鬼切阿婆擊落 23歲騎士崩潰：買不到24hrs

「百萬凱旋」遭鬼切阿婆擊落 23歲騎士崩潰：買不到24hrs
台灣首奪「世界麵包大賽」冠軍　現場播放國歌！駐法處喊驕傲

台灣首奪「世界麵包大賽」冠軍　現場播放國歌！駐法處喊驕傲

泰國女老闆開堆高機秀操作！　下秒貨物全倒...員工看傻眼

泰國女老闆開堆高機秀操作！　下秒貨物全倒...員工看傻眼

比特犬熱情迎接雙腳剎不住　害哥慘跌在地...撞完秒開溜

比特犬熱情迎接雙腳剎不住　害哥慘跌在地...撞完秒開溜

汪小菲「就妳蹦噠歡，有完沒完」開撕　小S無辜遭罵32字大器回應

汪小菲「就妳蹦噠歡，有完沒完」開撕　小S無辜遭罵32字大器回應

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

東森寵物APP下載領50

東森寵物APP下載領50

歡慶東森寵物APP上線，下載即領50！數量有限，早領早享受

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【毛孩】情人節滿額贈好禮

【毛孩】情人節滿額贈好禮

白色情人節到來！毛毛商城即日起消費滿1199，就送美國在台協會獨家購物袋，馬上搶！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面