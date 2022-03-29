台鐵太魯閣號事故將滿週年　時力曝工地安全管理「還在研議」

▲時代力量立法院黨團召開「太魯閣事故一週年，台鐵安全嚴重誤點」記者會。（圖／時代力量黨團提供）



記者林銘翰／台北報導

台鐵太魯閣號事故將滿一週年，時代力量立法院黨團幹事長王婉諭29日表示，交通部及台鐵局多次承諾安全改革，但是事隔將近一年，台鐵局回覆時代力量黨團仍白紙黑字仍寫到，「針對工地安全管理加重廠商之罰則，尚在彙整相關單位意見進行研議及調整中」。

時代力量立法院黨團29日上午召開「太魯閣事故一週年，台鐵安全嚴重誤點」記者會，要求行政院立即召集交通部等相關首長，重新檢視台鐵過往各項承諾是否落實，並且儘速回應社會大眾對於安全改革的訴求。

王婉諭表示，交通部及台鐵局多次承諾安全改革，也在公布調查報告時承諾加強工地管理並加重廠商罰責。令人遺憾的是，事隔將近一年，台鐵局回覆時代力量黨團仍白紙黑字仍寫到，「針對工地安全管理加重廠商之罰則，尚在彙整相關單位意見進行研議及調整中」。

王婉諭強調，行政院長蘇貞昌應立即召集交通部等相關首長，盤點過往鐵路安全的安全承諾，台鐵局給每一位通勤旅客及每位台鐵從業人員一段安心安全的旅程，這麼簡單的心願，交通部究竟何時才能實現。

時代力量黨團副總召陳椒華提及，太魯閣事故發生之後，總統蔡英文曾說，「改革台鐵，我們責無旁貸，不必懷疑政府改革的決心」，並說會妥善照顧家屬，讓他們沒有後顧之憂。

不過，陳椒華說，台鐵在這一年來，未充分傾聽傷者和罹難者團體的聲音和訴求，至今仍有高達5成的傷者沒簽和解書，昨天還有大量太魯閣事故悲劇的傷者及家屬們在立法院群賢樓外表達訴求。

邱顯智表示，最近台鐵的改革焦點，一直被放在「公司化」上面，好像只要行政機關改為國營事業，所有問題就會得到解決，其實不然。因為不管台鐵是行政機關、國營事業或是民營企業，安全一定都是軌道運輸最重要的價值。

邱顯智也說，大家對現有台鐵組織模式、文化、財務結構不滿意，因此紛紛要求改革，但不需等到公司化就可以開始著手進行，像是台鐵運輸本業年年虧錢，財務結構不佳，就和25年沒有漲過的票價有關，調整票價、授權行政機關建立多元彈性票價制度，都是不待公司化立刻可行的措施。