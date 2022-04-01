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大陸 大陸焦點 特派現場

陸10多家房企在港停牌！未按時公布2021年全年財報

▲恆大集團創辦人許家印,恆大地產樓盤。（圖／CFP）

▲恆大陷入財務危機。（圖／CFP）

記者蔡紹堅／綜合報導

大陸多家在香港上市的房地產企業由於未能在3月31日之前披露2021年的年報數據，4月1日在港交所集體停牌，其中包含中國恆大、恆大物業、融創中國，以及中國奧園等。

不完全統計顯示，4月1日在港交所停牌的大陸房地產企業有超過10家，包含了中國恆大（03333.HK）、恆大汽車（00708.HK）、恆大物業（06666.HK）、融創中國（01918.HK）、世茂集團（00813.HK）、中國奧園（03883.HK）、奧園健康（03662.HK）、花樣年控股（01777.HK）、彩生活（01778.HK）、佳兆業集團（01638.HK）、當代置業（01107.HK）、榮萬家（02146.HK）、陽光100中國（02608.HK）等。

根據港交所的上市規則，發行人必須在2022年3月31日前發布2021年全年業績的初步公告，若有發行人未能如期發表定期的財務資料，交易所會要求該發行人的證券停牌，直至發行人按照規定發表了公告公佈所規定的財務資料為止。

恆大在最新的聲明中表示，由於自2021年下半年起本公司關聯方中國恆大集團的經營情況發生重大變化，核數師於本年度增加了大量額外的審計程序，再加上新冠疫情的相關影響，根據本公司目前掌握的資料，公司無法按期完成審計程序。待審計程序完成後，公司將在切實可行情況下盡快發布經公司核數師協議同意的經審核年度業績。

值得注意的是，停牌的房地產企業中，幾乎所有都面臨流動性危機，其中恆大系3家公司的情況最為嚴重，早在先前就引發大量討論。另外，世茂集團、融創中國受到的關注雖較低，但情況也不太樂觀。

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