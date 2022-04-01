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大陸 大陸焦點 特派現場

上海浦西封控內景曝光！1600萬人「一夜全消失」　道路淨空超震撼

記者鄭思楠／綜合報導

本土疫情嚴峻的上海，4月1日3時起對浦西實施封控，所有民眾被要求「足不出戶」，除必要的保障城市運行和供應的人員、車輛外，城區道路一率禁止人車通行。1日，航拍的上海外灘、南京路步行街、延東立交，如今空蕩蕩空無一人。約有人口1600萬的浦西，一夜之間彷彿人全消失。

上海市自2月28日起以黃浦江為界，實施分區「封城」防疫措施，浦東、浦南等地區先實施封控至4月1日5時。四月1日3時起由浦西地區實施為期4天的封控，至4月5日3時，封控區域內住宅小區實施封閉式管理，所有人員「足不出戶」，除必要的保障城市運行和供應的人員、車輛外，城區道路街面將保持無人、車活動。

▲▼上海實施「半封城」，街道上空蕩蕩。（圖／達志影像／美聯社）

▲上海實施「半封城」，街道上空蕩蕩。（圖／達志影像／美聯社）

不過，浦東地區1日並未全面解封，而是改實施「階梯式管控」，劃分封控、管控、防範三個區。對此，上海市衛健委主任鄔驚雷在1日上午記者會上解釋，希望通過科學劃定防控區域，更加精準地實施分類管理措施，有效遏制疫情在社區擴散和蔓延。

鄔驚雷指出，報告陽性感染者涉及的居民小區（單位、場所）所在「網格化單元」及毗鄰「網格化單元」，劃為封控區。有封控小區（單位、場所）所在街鎮的其他區域，劃為管控區。浦東、浦南以及毗鄰區域除封控區、管控區以外的其他區域，劃為防範區。

他表示，封控區將實行「區域封閉、足不出戶、服務上門」，感染者涉及樓棟採取14天封閉管理措施（從3月28日封閉時起計），封控區內其他區域實施「7天封閉管理+7天社區健康管理」措施，開展相應頻次檢測，封閉管理期間嚴格落實居家隔離措施。

鄔驚雷進一步解釋，管控區實行「人不出小區、嚴禁聚集」，落實7天社區健康管理，開展相應頻次檢測；防範區實行「強化社會面管控，嚴格限制人員聚集規模」，落實7天自我健康管理和相應頻次檢測。

他強調，封控區、管控區和防範區將實施動態調整。管控區、防範區內一旦發現感染者，所在區域將提級管理並落實相應措施。

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