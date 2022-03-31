民眾黨幫柯市府發表政策？楊寶楨反擊：議員質詢前先Google

▲民眾黨發言人楊寶楨。（圖／記者李毓康攝）



記者陳家祥／台北報導

柯市府近來黨政不分、行政不中立的質疑不斷，台北市議員許淑華31日爆料，民眾黨8名台北市議員參選人日前發起「千萬要幸福 全城傳愛」活動，呼應北市府「千萬要結婚」政策，但黨政活動卻早於北市府記者會之前。對此，楊寶楨反擊許，Google是一個好東西，希望議員質詢之前，可以先搜尋一下，以免暴露自己的無知。

針對議員質疑，北市府發言人陳智菡受訪喊冤，「是誤會」，強調相關資訊都是公開的，完全沒有提前洩漏的問題，是議員搞錯時間。

與許淑華同屬松信選區的民眾黨議員參選人楊寶楨晚間回擊，Google是一個好東西，希望議員質詢之前，可以先搜尋一下，以免暴露自己的無知，搞了一場大烏龍。楊指出，台北市政府宣傳相關活動的資訊早在3月1日公開，詳細活動規則都說清楚講明白，3月14日舉辦的是首波抽獎的「頒獎典禮暨宣傳記者會」，所以許議員這兩週是在睡覺嗎？

楊寶楨說，當天8參選人在白色情人節舉辦記者會，主要呼應「千萬要結婚」的政策，宣傳當天晚上發糖果的活動，並沒有講到什麼超出市府原本就公開的內容範圍。

楊寶楨批評許淑華，在議員質詢時一再逼問台北市人事處，質疑涉及公務員洩密問題，更說出「你覺得是黃珊珊告訴他的，不是公務人員告訴他的？」意圖帶風向的司馬昭之心昭然若揭。

「這樣的質詢不僅洩漏自己的無知，還恐嚇基層公務人員，非常不可取。」楊寶楨說，監督市府是市議員的責任，但不該因為選舉將近，就混淆資訊、試圖抹黑，再以恐嚇公務員為手段爭取曝光，這不是選民所樂見的，也愧對4連霸議員這樣的身分。