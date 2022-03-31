軌道間竄火花！文湖線凌晨爆意外　北捷急道歉說明：加強防護措施

▲北捷文湖線31日凌晨發生中央走道竄出火花意外。（圖／台北捷運公司提供，下同）

記者袁茵／台北報導

台北捷運近來狀況頻傳，先前被台北市議員簡舒培踢爆，3月11日有軌道起火事件，且行控中心還要列車迅速通過，質疑北捷未按照工作守則規定應處，將乘客的安全置於風險之中。台北捷運3月31日凌晨又發生意外，文湖線中央走道突然竄出火花，使北捷緊急派人處理。

北捷文湖線中山國中站至松山機場站的站間，北捷維修人員於31日凌晨執行中央走道格柵改善電焊作業，現場雖然事先鋪設防火毯等安全裝備，欲防止火花掉落，但仍有部分火花自網狀格柵處縫隙掉落路面。

台北捷運公司表示，以往執行類似維修作業時，均會將網狀格柵拆卸，放置於無火花掉落疑慮適當位置再進行焊接，此次作業地點的格柵為固定設備無法拆卸，因此事先已鋪設防火毯因應，但作業期間部份電焊火花，自網狀格柵縫隙處掉落路面，造成民眾疑慮，深感抱歉，已請工安部門加強查核落實安全及作業規定。

北捷強調，未來執行類似作業時，仍會先把格柵拆卸放置於無火花掉落疑慮適當位置，若有格柵無法拆卸時，則鋪設鐵板直接覆蓋格柵缺口處；另將持續加強防火毯、遮光棚等安全裝備後再執行作業，並派員於軌道橋樑下方警戒，以維護路面人車通行安全。