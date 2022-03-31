柯文哲又被爆自主監測期「脫罩高歌」　同台還有高虹安、蔡炳坤

▲柯文哲與高虹安、賴香伶、蔡炳坤違反防疫規定，未戴口罩唱歌。（合成圖／翻攝自Facebook／游淑慧 台北市議員）

記者蘇晏男／台北報導

對於自己被踢爆未戴口罩在台上唱歌，台北市長兼民眾黨主席柯文哲昨表示該罰就罰，但也埋怨規則混亂；不料當晚，桃園前市議員王浩宇曝柯出席一場高雄活動時重蹈覆轍。然而該爭議未落幕，台北市議員游淑慧今（31日）又揭柯文哲26日跑到台中脫罩高歌，並指柯目前在自主健康管理期間，此行為讓人無言。

根據中央流行疫情指揮中心規定，3月唱歌仍要維持戴口罩，但柯文哲卻被踢爆出席在台北的非公開活動時，應邀上台高歌但卻未戴口罩。柯文哲30日主持防疫記者會時表示，如果違規該罰就罰，沒什麼好講；但柯也抱怨，作為防疫地區指揮官，連他都搞混，上台講話演講不用戴口罩，唱歌要把口罩戴起來，唱完歌要要照相口罩又可以拿下來。

不料晚間，王浩宇再曝柯文哲3月12日出席民眾黨在高雄舉辦的「華山論壇」活動時，率黨員們在台上群聚唱歌，卻全員未戴口罩。王浩宇批評，根本是製造防疫破口。

正當此事尚未落幕，游淑慧31日上午又指，官員脫罩高歌的畫面並不少見，但比較讓人訝異和無言的是，3月26日，柯文哲應還在「自主健康監測」期間 ，卻跑到台中脫罩高歌。游淑慧諷刺，專業的柯醫師 ，有沒有考慮過別人或台中的防疫安全呢？

對於為何柯文哲在自主健康監測？游淑慧解釋，柯文哲3月下旬出席智慧論壇，接觸確診外賓，因此3月23日至4月1日為期10天自主健康監測。

另外，從游淑慧上傳影片來看，與柯文哲同台飆唱的人還有立委高虹安、賴香伶、台北市副市長蔡炳坤。