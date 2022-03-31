　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

柯文哲又被爆自主監測期「脫罩高歌」　同台還有高虹安、蔡炳坤

▲柯文哲與高虹安、賴香伶、蔡炳坤違反防疫規定，未戴口罩唱歌。（合成圖／翻攝自Facebook／游淑慧 台北市議員）

▲柯文哲與高虹安、賴香伶、蔡炳坤違反防疫規定，未戴口罩唱歌。（合成圖／翻攝自Facebook／游淑慧 台北市議員）

 記者蘇晏男／台北報導

對於自己被踢爆未戴口罩在台上唱歌，台北市長兼民眾黨主席柯文哲昨表示該罰就罰，但也埋怨規則混亂；不料當晚，桃園前市議員王浩宇曝柯出席一場高雄活動時重蹈覆轍。然而該爭議未落幕，台北市議員游淑慧今（31日）又揭柯文哲26日跑到台中脫罩高歌，並指柯目前在自主健康管理期間，此行為讓人無言。

根據中央流行疫情指揮中心規定，3月唱歌仍要維持戴口罩，但柯文哲卻被踢爆出席在台北的非公開活動時，應邀上台高歌但卻未戴口罩。柯文哲30日主持防疫記者會時表示，如果違規該罰就罰，沒什麼好講；但柯也抱怨，作為防疫地區指揮官，連他都搞混，上台講話演講不用戴口罩，唱歌要把口罩戴起來，唱完歌要要照相口罩又可以拿下來。

不料晚間，王浩宇再曝柯文哲3月12日出席民眾黨在高雄舉辦的「華山論壇」活動時，率黨員們在台上群聚唱歌，卻全員未戴口罩。王浩宇批評，根本是製造防疫破口。

正當此事尚未落幕，游淑慧31日上午又指，官員脫罩高歌的畫面並不少見，但比較讓人訝異和無言的是，3月26日，柯文哲應還在「自主健康監測」期間 ，卻跑到台中脫罩高歌。游淑慧諷刺，專業的柯醫師 ，有沒有考慮過別人或台中的防疫安全呢？

對於為何柯文哲在自主健康監測？游淑慧解釋，柯文哲3月下旬出席智慧論壇，接觸確診外賓，因此3月23日至4月1日為期10天自主健康監測。

另外，從游淑慧上傳影片來看，與柯文哲同台飆唱的人還有立委高虹安、賴香伶、台北市副市長蔡炳坤。

►寵毛孩必備這件超級好物！

ET快訊
快訊／新竹確診足跡曝！　全聯、夜市、花市
快訊／清明連假後疫情大爆發？　陳時中認：有可能
快訊／侯友宜拋「準備打第四劑」！　陳時中回應了
快訊／桃園18處最新足跡曝！　龍潭夜市、大江購物中心
快訊／慈濟急診護理師確診！　不明傳播鏈+3
孫藝真「露肩禮服」彩排婚禮！　玄彬牽她手入場
台中婚宴群聚+9！延燒4縣市　2小孩沒參加也確診
快訊／大潭電廠群聚+10！　累計88人染疫
快訊／基隆小吃店再爆22人確診！　群聚累積90人
快訊／新高！暴增152例境外移入　越南入境最多
快訊／本土暴增87例！　創今年新高
LIVE／全台確診連環爆！ 　陳時中最新說明
預測時事抽Apple！ 「全民神預測」東森幣搏翻倍

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

LIVE／本土+87創新高　侯友宜規劃「第四劑」疫苗最新說明

柯文哲又被爆自主監測期「脫罩高歌」　同台還有高虹安、蔡炳坤

蔣萬安批防疫雙標！周玉蔻要台大醫講公道話　他求饒：我不知道啦

懶人包／300億租屋補貼「各縣市級距不同」　申請標準、金額一次看　

200位美議員籲印太經濟架構納台灣　外交部感謝支持不受中國霸凌

陸教授施壓台灣學生國籍寫China　外交部譴責：政治黑手伸入學術

史上最硬教召進入尾聲　第八軍團全面驗證後備部隊召訓能量

侯友宜喊打第4劑　衛福部反對：先加強第3劑施打

幻象2000失事進行天安特檢　空軍：4月1日全面復飛

第三劑覆蓋率還不到5成！　衛福部：年長者盡速接種

「百萬凱旋」遭鬼切阿婆擊落 23歲騎士崩潰：買不到24hrs

台灣首奪「世界麵包大賽」冠軍　現場播放國歌！駐法處喊驕傲

泰國女老闆開堆高機秀操作！　下秒貨物全倒...員工看傻眼

比特犬熱情迎接雙腳剎不住　害哥慘跌在地...撞完秒開溜

蕾菈美臉「腫成豬頭」整型慘樣曝 完全認不出！粉絲直呼：像顆包子

汪小菲「就妳蹦噠歡，有完沒完」開撕　小S無辜遭罵32字大器回應

阿金半路「屎在滾」跳車解放　騎士待轉格彎腰撿屎：好尷尬

五月天慶25週年「進進出出」狂開車　代表作《說好不哭》？！阿信：我和我最後的絕望

回家了！蔡進國遺體運抵山下　失聯4天...兒女淚崩悲迎父親

女友寄貨慢吞吞他車內碎念　車門一開秒變嗲喊：寶鼻～❤

LIVE／本土+87創新高　侯友宜規劃「第四劑」疫苗最新說明

柯文哲又被爆自主監測期「脫罩高歌」　同台還有高虹安、蔡炳坤

蔣萬安批防疫雙標！周玉蔻要台大醫講公道話　他求饒：我不知道啦

懶人包／300億租屋補貼「各縣市級距不同」　申請標準、金額一次看　

200位美議員籲印太經濟架構納台灣　外交部感謝支持不受中國霸凌

陸教授施壓台灣學生國籍寫China　外交部譴責：政治黑手伸入學術

史上最硬教召進入尾聲　第八軍團全面驗證後備部隊召訓能量

侯友宜喊打第4劑　衛福部反對：先加強第3劑施打

幻象2000失事進行天安特檢　空軍：4月1日全面復飛

第三劑覆蓋率還不到5成！　衛福部：年長者盡速接種

謝英士／有目標無規劃　2050淨零路徑淪空談

跌破眼鏡！　北市傳統蛋白區開出百萬新案

鮮甜嫩口生牛肉！公館老字號越南料理　酸辣湯頭鋪滿配料不見底

LIVE／台中0確診破功！喜宴群聚燒北中南　盧秀燕最新說明

水瓶座不為人知的3個怪癖：悲涼感、愛對話都是習慣

楊俊瀚今年國外首場比賽確定！ 4月出征日本　回憶全中運青澀

快訊／竹縣+2！1護理師1幼兒確診　匡209人採檢陰性

金門防疫破功　金防部取消開放擎天廳參觀

中概股被SEC列退市風險名單　陸：美監管部門正常程序

恭喜！41歲美聲女歌手生了　「整晚痛不欲生」姊姊高慧君激動爆哭

騎士情侶等紅燈「揉乳30秒」畫面曝光！網笑：手法像麵包師傅

政治熱門新聞

4種對象最有感！政院租金補貼最高1.8倍

快訊／新北爆全新變異株　足跡遍佈711、全家、全聯、大潤發、家樂福

衛福部點名7縣市列重點風險　「社區傳播可能性增加」

政院砸300億擴大租金補貼！50萬戶將受惠

快訊／亞型Omicron傳播更快　侯友宜開第一槍：準備第四劑疫苗

快訊／政院砸300億補貼租金　每戶最高獲1.8倍加碼

柯文哲「無罩唱歌」梗圖道歉：罰就對了

柯文哲脫罩歡唱又一樁　王浩宇籲高市府開罰

疫情升溫！衛福部宣布4月維持防疫措施　唱歌戴口罩、餐飲業落實實聯制

租屋族注意！行政院砸300億擴大補貼　估50萬戶可受惠

快訊／北市曝高雄2師確診足跡　搭高鐵北上！待「商務會所」逾5小時

快訊／疫情多點爆發！海山國小1學生確診　侯友宜15時召開記者會

陳時中公布中和公寓群聚案地址　侯友宜：給確診者多點空間

幕後／民眾黨桃園初選爆不公！柯文哲裁示維持現狀

更多熱門

相關新聞

即／台中林酒店休館！今80間訂房全退

即／台中林酒店休館！今80間訂房全退

台中恐怖喜宴群聚風暴擴大，現傳出台中也有確診個案，市府將在下午3點鐘召開疫情記者會說明，據悉確診人數不只一人，細節市府將在記者會說明。有這波確診者入住的台中林酒店剛剛無預警宣布，林酒店於今日中午12：00至明日中午12：00停業清消。

即／台中傳確診！Buffet喜宴群聚狂燒

即／台中傳確診！Buffet喜宴群聚狂燒

柯文哲在高雄脫罩歡唱　陳其邁：依程序辦理

柯文哲在高雄脫罩歡唱　陳其邁：依程序辦理

預售屋轉售量增15%　資深投客：買7間賣5間搶下車

預售屋轉售量增15%　資深投客：買7間賣5間搶下車

幕後／民眾黨桃園初選爆不公！柯文哲裁示維持現狀

幕後／民眾黨桃園初選爆不公！柯文哲裁示維持現狀

關鍵字：

柯文哲蔡炳坤游淑慧高虹安賴香伶口罩台中

讀者迴響

熱門新聞

獨／陳喬恩登記結婚嫁小9歲男友！現場照曝光

俄軍性侵烏克蘭16歲少女！音檔曝光吃狗肉

快訊／本土暴增87例、境外增152例「雙創新高」

越晚越冷雨擴大　連假「全台連下2天」探12℃

玄彬、孫藝真絕美婚紗照曝光！　

《與神同行》金香起新戲出意外！2台大車對撞　製作人死亡

S媽護航前女婿「汪小菲11字回應了」！

獨／台中喜宴群聚吃Buffet　醫：恐已擴散

即／和碩蔡進國魂斷山林　確切死因出爐

不斷更新／全台24校停課！9縣市爆師生確診

即／高雄+4！台中恐怖婚宴延燒2國小生染疫

快訊／67歲布魯斯威利宣布退休

快訊／美影藝學院：對威爾史密斯祭出「紀律處分」

快訊／金門防疫破功！　26歲男確診

Selina牽新男友現身黃子佼生日趴！全程十指緊扣

更多

最夯影音

更多
「百萬凱旋」遭鬼切阿婆擊落 23歲騎士崩潰：買不到24hrs

「百萬凱旋」遭鬼切阿婆擊落 23歲騎士崩潰：買不到24hrs
台灣首奪「世界麵包大賽」冠軍　現場播放國歌！駐法處喊驕傲

台灣首奪「世界麵包大賽」冠軍　現場播放國歌！駐法處喊驕傲

泰國女老闆開堆高機秀操作！　下秒貨物全倒...員工看傻眼

泰國女老闆開堆高機秀操作！　下秒貨物全倒...員工看傻眼

比特犬熱情迎接雙腳剎不住　害哥慘跌在地...撞完秒開溜

比特犬熱情迎接雙腳剎不住　害哥慘跌在地...撞完秒開溜

蕾菈美臉「腫成豬頭」整型慘樣曝 完全認不出！粉絲直呼：像顆包子

蕾菈美臉「腫成豬頭」整型慘樣曝 完全認不出！粉絲直呼：像顆包子

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

東森寵物APP下載領50

東森寵物APP下載領50

歡慶東森寵物APP上線，下載即領50！數量有限，早領早享受

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【毛孩】情人節滿額贈好禮

【毛孩】情人節滿額贈好禮

白色情人節到來！毛毛商城即日起消費滿1199，就送美國在台協會獨家購物袋，馬上搶！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面