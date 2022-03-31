北投確診男曾待「政大就博會」逾40分鐘　北市發391則細胞簡訊

▲台北市31日公布最新確診者足跡。（圖／北市府提供）

記者袁茵／台北報導

近日台灣本土疫情升溫，多間學校傳出師生確診，世新大學30日也爆出學生（案23275）染疫，政治大學則於31日出現確診者足跡。台北市衛生局31日公布，前往政大的確診者為北市本土個案（案23266），並發送391則細胞簡訊給政大同場域人員，政大部分暫無居家隔離對象，但其他足跡則有49人被居隔。

台北市衛生局31日召開防疫記者會，專委歐佳齡說明，北市31日新增8例本土個案、23例境外移入，本土個案介於10歲至70歲之間，包括案23373、案23374、案23389、案23390、案23496、案23497、案23498、案23495。

針對政治大學31日公告有確診者足跡，歐佳齡表示，這是台北市30日公布的確診個案（案23266）足跡，曾去過政治大學，因此對該場域發送391則細胞簡訊，但並無居家隔離，不過有匡列其他足跡重疊的49名民眾居隔，並做相關精準採檢。

關於案23266，個案為30多歲男性，居住於台北市北投區，3月29日身體不適，同日就醫採檢PCR陽性確診，Ct值20.3。

歐佳齡提醒，近期國內仍有不明感染源本土群聚事件，請民眾加強自我健康監測，每日定時量測體溫及監測有無疑似症狀，如有發燒、喉嚨痛、咳嗽、流鼻水等呼吸道症狀或腹瀉、嗅味覺異常等症狀，先使用家用快篩採檢，再儘速就醫或前往台北市立聯合醫院和平、中興、仁愛、陽明、忠孝院區、關渡及萬芳醫院等7家社區採檢站採檢，就醫或篩檢前請戴好口罩，避免搭乘大眾交通工具。