地方倒戈挺柯文哲？　真相曝光「7連霸議員公開挺蔣萬安」

▲議員、里長邀請蔣萬安參加活動。（圖／王鴻薇臉書）

記者徐政璿／台北報導

針對民進黨副祕書長林鶴明渲染國民黨議員陳永德倒戈「友柯挺珊」，國民黨議員王鴻薇今（31日）秀出照片指出，當天的事實是七連霸的陳永德除了邀請市長柯文哲外，也邀請了國民黨立委蔣萬安，陳致詞還公開力挺蔣選市長。

王鴻薇表示，29日在信義區吳興地區一場保儀大夫遶境餐會，因為柯文竹脫罩唱歌，被媒體引申為主辦人國民黨陳永德議員改挺民眾黨，民進黨如林鶴明之流加碼指台北柯友友議員會倒戈拔樁蔣萬安，這些不在現場，想像豐富的說法根本經不起考驗。

王鴻薇說明，事實直相是陳永德也邀請了蔣萬安，當天六點半就已經在現場，先和現場民眾一一致意，「我因為稍晚到，永德特別說，『鴻薇，趕快去陪萬安敬酒』」；蔣萬安逐桌致意後，陳永德以主人身份上場致詞，特別邀請當日爐主，九位吳興地區里長，費鴻泰委員和她上舞台。

王鴻薇說，陳永德致詞還特別支持蔣萬安選市長，請問這樣的排場，到底拔什麼樁？倒什麼戈？聽到七連霸的陳永德在舞台上公開挺蔣萬安，「民進黨林鶴明是不是要失眠了？還有力氣挑撥離間嗎？」

她進一步指出，當天是地方宗教活動，陳永德身為主持人當然是不分黨派，不要說當天民眾黨侯選人去，當天在現場時至少看到國民黨兩位新人滿志剛，陳俞亦，民進黨議員張茂楠還帶著要交棒的女兒也到現場，陳永德是資深議員，當然很大度地讓不同黨派民代或候選人在現場。任何一個政黨想要製造拔樁，倒戈認知作戰，都太小看了陳永德。

最後，王鴻薇說，不在現場的人請閉嘴，媒體朋友也不要被利用，球賽沒有只報下半場，不報上半場的，更何況柯文哲以市長身分參加活動，很正常的事，邀柯文哲就變成支持黃珊珊，那全台北市都變成挺黃珊珊活動了嗎？