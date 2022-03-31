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快訊／全新變異株超毒！樹林科技廠+13　打三劑疫苗也中鏢

記者徐政璿／台北報導

樹林科技廠群聚驗出全新的Omicron序列BA.2.3，今（31日）又新增13例確診。新北市衛生局下午表示，研判源頭是外籍移工。

▲▼0331新北疫情，樹林科技廠個案關係圖。（圖／新北市政府提供）

▲0331新北疫情，樹林科技廠個案關係圖。（圖／新北市政府提供，下同）

根據新北市衛生局提供的資訊，今共新增27例，8例新增足跡相關採檢陽性、5例居隔採檢陽性、14例居隔陰轉陽，居住地為新北。

其中，中和公寓相關案5人、樹林科技廠相關15人、三重相關案1人、永和相關案1人、基隆相關案3人、桃園舞蹈教室相關案1人、台中婚宴相關案1人。

在樹林科技廠部分，截至3月30日累計29人確診，持續密切監測匡列者的健康情形，今日共新增13例陰轉陽個案。

案23383：女性，20多歲，為科技廠確診員工案22698家人，已完成3劑疫苗接種，3/25採檢PCR陰性，3/30居隔期間採檢PCR轉為陽性，Ct值19.32，居住地土城區。

案23397：男性，30多歲，科技廠員工，已完成3劑疫苗接種，3/25採檢PCR陰性，3/30自主管理隔離期間採檢PCR轉為陽性，Ct值22.6，居住地土城區。

案23521：女性，8歲，為科技廠確診員工案23131的同住家人，3/30匡列居家隔離出現發燒症狀，採檢PCR陽性，Ct值23，居住地樹林區。

至於案23512~23250及案23522共十例皆為樹林科技廠員工，皆為男性，3/25採檢陰性，3/31居隔期間二採陰轉楊，Ct值待查中。

▲▼0331新北疫情，今日COVID-19確診病例。（圖／新北市政府提供）

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