役男憂役期延長提早卡位搶當兵　邱國正致歉：不會晚一天就變一年

▲國防部長邱國正。（圖／記者屠惠剛攝）



記者林銘翰／台北報導

俄羅斯入侵烏克蘭，引起國人關心兵役問題，外傳政府已拍板定案，擬將徵兵役期延長為一年，讓很多役男向民代陳情，希望提早卡位當兵。國防部長邱國正31日表示，「我真的要跟各位致歉，目前我沒有肯定答案」，但是不會早一天當兵就沒事、晚一天當兵就變一年，這點他很肯定。

立法院外交及國防委員會31日併案審查「後備軍人召集優待條例草案」，並邀請邱國正等人列席備詢。邱國正會前受訪時表示，兵役役期調整還沒有定論，有很多學者專家提出意見，「我雖然沒有參與，但一直注意」，畢竟他們都有立論基礎，提供以往很多的經驗，國防部都很感激。

邱國正說明，國防部會將這些意見納入考慮，而有些的確已經納入考慮，「我也知道很多家長、年輕人很急，我也要跟他們致歉」，有些家長顧慮、學生緊張在所難免，因為他們有很多答案不知道，「但要從我這邊得到肯定答案，我真的要跟各位致歉，目前我沒有肯定答案」。

邱國正強調，國防部都按照期程進行，役期長短當然有不同的經驗與訓練，軍事訓練役不是沒有戰力，若要相比當然不如志願役同仁，「但沒有講他們沒有戰力，不是這樣講」，國防部正在考慮研議，目前為止所有意見都會納入，整理完之後會再適切對外做說明，務必請大家體諒。

邱國正坦言，他能夠諒解有些家長、學生的想法，「但我要跟他們致歉，不是我們刻意要造成」，當初在2013年將1年的役期改成4個月時，有很長一段時間，在部隊裡面服役的人有兩類，分別是一年跟四個月。

邱國正表示，到時候一定會有調節的時間，造成大家緊張他可以諒解，但是不會那麼離譜，「早一天當兵就沒事、晚一天當就變一年，不會有這種狀況」，這點自己很肯定。

另外，陸軍司令部日前針對步兵206旅及257旅「新制14天教育召集訓練」實施問卷調查，結果顯示9成以上召員對於飲食、訓練內容都表示滿意，肯定訓練單位的用心及幹部的辛勞。

對此，邱國正則說，軍中沒有做民調，但是有做問券，而且經常做，「不管比例怎麼樣，有什麼問題都納入，看問題癥結在哪裡」，像是有些人講伙食太多，國防部都會納入以後改進的方向，但是還是要看比例，「少數一兩位我不會講漠視、不管他，但最起碼作為參考」。

邱國正表示，大多數的人真的覺得還不錯，「不是我主導的，他們做完問券拿給我看，我才看到的」，普遍來講8、9成的召員都覺得合理，並沒有很多意見，「有些看法比較不同的，我們尊重，能改就改」。