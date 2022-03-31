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役期延長教召天數是否縮短？　邱國正：比照現行14天

▲▼立法院 外交及國防委員會邀請國防部部長邱國正報告業務概況。（圖／記者屠惠剛攝）

▲國防部長邱國正。（圖／記者屠惠剛攝）

記者林銘翰／台北報導

俄羅斯入侵烏克蘭，引起國人關心兵役問題，政府擬將徵兵役期延長，國防部長邱國正31日表示，未來如果兵役役期延長，教召還是比照目前的作法，因為教召訓練就是回復服役期間的專長，對突發狀況的應對有幫助，至於要隔多久時間實施，可以看後面的狀況再做決定。

立法院外交及國防委員會31日併案審查「後備軍人召集優待條例草案」，並邀請邱國正等人列席備詢。國民黨立委溫玉霞質詢時詢問，現行的後備教召是每年14天，如果將來役期延長到一年，後備教召是否還是維持14天？或是恢復到以前的1、2天或點召？

邱國正回應，如果將來役期延長，教召還是比照目前的作法，因為教召訓練就是回復當初在服役期間的專長，對突發狀況的應對有所幫助，至於要隔多久時間實施，可以看後面的狀況再做決定。

溫玉霞提及，去年底有金防部的軍事訓練役男在操課時打瞌睡，該名役男被教育班長處罰以後，卻導致9名幹部被拔官調職，質疑這樣的處分與落實訓練背道而馳、互相衝突，詢問國防部是否建議總統蔡英文恢復軍法。

邱國正表示，這個議題很嚴肅，基本上會看狀況，「因為到目前為止，有一個輕重緩急拿捏，我不會把責任推給他們，因為我自己要扛的責任」，但是他當初有跟陸軍講，「不要犯了錯就處分，不要變成殺紅了眼，沒有意義」，因為幹部自己也要接受教育訓練。

邱國正說明，國防部一步一步在做，自己也一向跟同仁強調，「軍紀案件不要去追求，不要為了安全就殺狠準」，幹部把內部管理教好、教育訓練做好，軍紀安全自然就會彰顯出來，國軍要朝這個方面做。

邱國正強調，假如有幹部、單位訓練員出了問題，「不要去處分，先把責任歸屬找出來」，教育人員要用教育，如果教幾次不會就調整職務，但是不要記過調職，「調整職務就不要記過，我盡量朝這方面去做」。

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