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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

美國智庫指共軍拿敵練兵　邱國正：逢艦必跟、逢機必問

▲▼立法院外交國防委員會 國防部長邱國正報告「後備軍人召集優待條例草案」案。（圖／記者屠惠剛攝）

▲國防部長邱國正。（圖／記者屠惠剛攝）

記者林銘翰／台北報導

美國智庫近日指出，共軍因應與美軍的部署，不再只是跟蹤和監視美軍的動態，而是「拿敵練兵」，以強化自身戰力。對此，國防部長邱國正31日表示，國防部也發覺這個問題，中共逢艦必跟、逢機必問，他們也在改變，但是國軍不做不贅述，也會當成例子進行參考。

立法院外交及國防委員會31日併案審查「後備軍人召集優待條例草案」，並邀請邱國正等人列席備詢。邱國正會前受訪時表示，國軍一直都有掌握台海周邊動態，也有發覺這個問題，中共逢艦必跟、逢機必問，他們也在改變，「怎麼改變我們不做贅述，我們自己也做很好的參考」。

另外，美國歐洲司令部司令沃特斯29日表示，自己曾和美國印太司令部司令阿基里諾就美國與盟國回應俄羅斯入侵烏克蘭進行諮商，並將烏俄戰爭做為回應中國入侵台灣的潛在模式。

對此，邱國正則說，國軍經常針對此問題跟國外接觸，而且自己也有專案小組，研究俄烏戰爭怎麼打法、什麼原因，尤其大家開頭都認為烏克蘭狀況不好，結果撐了一個多月，國防部不光是跟美國交流，「甚至跟很多國家，只要跟我們平常有來往的，我們都會討論」。

邱國正強調，國內很多專家學者也都在講，「事實上軍中專案小組的編組，不是隨便編的」，國防大學的同仁也在研擬，但是不會冒然就發表言論，他認為內部研討很重要，得到好的結論將對建軍備戰有幫助。

美國智庫詹姆士敦基金會（Jamestown Foundation）的刊物「中國簡報」（China Brief）25日刊載美國海軍戰爭學院中國海事研究所（US Naval War College’s China Maritime Studies Institute）學者甘迺迪（Conor Kennedy）與馬丁森（Ryan D. Martinson）撰寫的專文。

文章內容指出，中共解放軍不動聲色地改變與美軍在西太平洋的過招，不再只是跟蹤和監視美方的船艦和飛機並驅離敏感地區，而是改以藉由敵人訓練部隊，也就是解放軍所稱的「拿敵練兵」，為日後可能與美國爆發衝突預做準備。

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