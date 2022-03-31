才嗆一定治他！國防部長巡視「阿忠」所在部隊　邱國正：沒有任何責備

▲國軍特戰部隊正在進行連續18天日夜操練。（圖／軍聞社）



記者杜冠霖／台北報導

一名自稱「阿忠」的陸軍特戰兵日前投書總統信箱，稱教召用全新裝備，他們卻缺乏戰鬥個裝，讓國防部長邱國正痛批「一定治他」、「最討厭靠北」，邱國正日前巡視阿忠所在的陸軍特指部特5營，部隊正在實施任務訓練，邱表示，當天沒有特別找來投書士兵，但向幹部表示不要怪士兵，「有責任我來負責，沒有任何責備。」

特戰兵「阿忠」以「入伍兩年失望的士兵」為題投書總統信箱，質疑為何他當了兩年兵，自己卻沒有戰鬥個裝，但教召員卻都用新的，還說重話稱「如果總統您能看到請幫我們處理，沒處理我也不意外，畢竟有怎樣的三軍統帥，就有怎樣的國軍。」

邱國正日前赴立法院報告並備質詢，針對這次風波，他表示「最討厭靠北」，因為不論國軍做得再好，都還是會有人在靠北，而這次有人抱怨沒戰鬥個裝，其實對於準備教召的國軍相當不公平，等於是打擊了他們準備的心力與執行的耐力，「我要知道是誰，一定不放過他。」但邱國正事後又強調，他不會真的去調查是哪位特戰兵，更不會有相關懲處。

立法院外交及國防委員會31日上午審議「後備軍人召集優待條例草案」，朝野計有9個提案版本，邱國正列席備詢。

邱國正日前視導「特戰阿忠」所在的陸軍特指部特5營戰術任務訓練實況。邱國正會前受訪時態度也放軟，表示當天沒有特別找來投書的士兵，儘管當天下雨，部隊沒有因為國防部長視察就刻意操作什麼科目，均按課表操課，「特戰官兵非常努力操演，我很感動，也給部隊鼓勵。」

邱國正說，自己也向部隊表示，不要怪投書士兵，那是情緒的發洩，也要求幹部注意到規則，按照規則把握原則，「有責任他來負責，沒有任何責備。」

由於軍方是近幾年大舉進行個裝換新，軍方也確實有收到府方轉傳的訊息，被要求了解狀況。對此，陸軍曾公開表示，戰鬥個裝籌補規劃，係依戰鬥、戰鬥支援及勤務支援等部隊屬性，逐年編列預算，委軍備局生產、依序換裝，預於113年完成撥發。迄110年度，已依計畫換裝約70％，並建立庫儲存量，以利申補作業。

陸軍司也強調，陸軍已明令宣導私購裝備不符軍規標準且不被允許，而航特部針對任務短缺裝備，也已協調地區補給庫提供堪品予單位人員，針對欠撥裝備，均完成申請，俟獲撥後即配發個人使用。